En la colonia Santa Cruz, en Numarán no tienen agua, Alcalde ya analiza la situación.Vecinos de esa parte del municipio numarense denunciaron para Al Día que tienen años lidiando con un deficiente abastecimiento del servicio.Explicaron que tal parece que las instalaciones de la red ya son obsoletas y por ello no cuentan con un regular servicio de agua potable en sus domicilios.“Siempre hemos tenido mal servicio, sin embargo, dos meses enteritos no hemos tenido ni una sola gota”, dijo vecina afectada.Indicaron también que está mal distribuida la red, ya que denunciaron que en colonias vecinas hay quienes lavan hasta su carro con el chorro de la manguera, mientras en otros puntos no tienen una sola gota.Otro vecino subrayó que han acudido al Palacio Municipal a exponer esa problemática, ya que advierten que es lamentable que cubren el pago de 97 pesos mensuales, sin contar con un eficiente servicio, pero no han tenido respuesta.HABLA ALCALDEPor su parte, entrevistado el alcalde Daniel Zárate, explicó que efectivamente la red en gran parte del municipio es obsoleta.Dijo mientras realizaba un recorrido por la colonia Santa Cruz, donde más se refleja la problemática, que ayer mismo repararían una fuga que estaba causando que se interrumpa el servicio.Adelantó que en breve comenzarán a cambiar toda la red, para lo cual se invertirán 10 millones de pesos en los que apoya el Gobierno del Estado.La rehabilitación de la red se realizará desde la colonia 25 de Enero hasta la calle Madero, en gran parte del centro con lo que se busca eliminar todas las fugas subterráneas que se tienen.El munícipe sostuvo que en breve comenzarán estos trabajos y se prevé que terminen en un lapso de dos meses para beneficio de toda la población.