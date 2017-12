Britos es el plan ‘A’, afirma 'Chavo'

Publicidad



“Es un nombre muy fuerte aquí en el club, lo conozco muy bien, trabajamos en Uruguay, son temas muy puntuales, es un jugador que encierra todo lo que se puede pretender, pero hay temas extras que se deben manejar, así que confirmarlo puede hacer que la negociación vaya hacia atrás (…) lo que queremos es calidad, conocemos a Matías (Britos), cuadra para el equipo, necesitamos calidad y estamos de acuerdo con la directiva, que es lo que se está buscando, puede ser Matías (Britos), sino, iremos por alguna de las otras opciones”.



“Es un jugador que ya conoce al equipo, sus compañeros y al entrenador, la adaptación es instantánea, y después en la posición es un jugador con las características que no tenemos”, contó Gustavo Díaz previo al entrenamiento de la mañana de ayer.



“Tiene posibilidad de salida fuerte, y a veces también cambiar de aire o cambiar hacia un lugar donde el técnico tenga la capacidad de llegarle y que pueda demostrar toda su calidad, está bien, le deseamos lo mejor y que las puertas estén abiertas para que siga creciendo”.

“No hablé con él, hablé con el Club, y a veces los entrenadores tenemos que ser respetuosos, sé que soy muy exigente, me gusta mucho la disciplina y muchas veces eso no cuadra con los futbolistas, aunque a veces tal vez un cambio de discurso, un poco más de flexibilidad que pueda no yo tenerla, le pueda venir bien”, comentó Gustavo Díaz.

El regreso del, está cerca de cerrarse; existe interés en todas las partes y solo se espera que la posibilidad se convierta en realidad.Luego de prácticamente dos años y medio,del León que ahora dirige Gustavo Díaz; durante su paso con La Fiera, el goleadoren torneos tanto de Copa como de Liga MX, desde su llegada en el Apertura 2012, al primer torneo del León en Primera División tras el regreso.Con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Matías Britos lograría concretar, para posteriormente emigrar a Arabia Saudita a manera de préstamo con el Al-Hilal FC de la Liga Saudí. Tras no entrar en planes del equipo, retornaría a México para reportar con Pumas, y posteriormente, a León, cosa de la que es partidario el entrenador de la Fiera, Gustavo Díaz.Britos no ha tenido mucha actividad con el Al Hilal. Foto: CortesíaEl juvenil Leonel López no entra en planes de la directiva del Club León de cara al siguiente semestre, por lo que podría emigrar incluso a un nuevo equipo de primera división.