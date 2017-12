Defienden vecinos parque Panorama

Publicidad

La Dirección de Obra Pública Municipal busca mejorar el “parquecito” de la colonia Panorama, pero los vecinos se opusieron y detuvieron los trabajos a través de la Dirección de Gestión Ambiental, pues no quieren que destruyan más áreas verdes, incluyendo los árboles.La mañana de ayer llegó una cuadrilla de empleados de una empresa constructora para iniciar los trabajos de rehabilitación en el parque, justo frente a la Secundaria Oficial, y comenzaron a remover algunas áreas verdes.Poco después arribaron miembros del comité de vecinos para parar las obras y exigir que les avisen qué es lo que harán, pues dijeron estar cansados de que las autoridades se vayan “por la vía libre” sin tenerlos en cuenta.María del Pilar García Plascencia, integrante del comité vecinal, señaló que solicitaron la intervención de la Dirección de Gestión Ambiental para que suspendiera la obra.Informó que hoy tendrán una reunión a las 10 de la mañana en el lugar para que se les den a conocer qué pretenden hacer.“Hace meses nos presentaron un proyecto al comité de colonos para mejorar del parque. Decían que iban a poner ejercitadores y juegos infantiles. Ya les dijimos que no los queremos porque en esta colonia casi no hay niños”, señaló.Los vecinos se oponen a que se eliminen áreas verdes para colocar más planchas de adoquín y tepetate, pero demandan mayor vigilancia, que se rehabilite la pista de caminar y se incrementen las áreas verdes, no las de cemento.Carlos Alberto Cortés Galván, director de Obra Pública Municipal, dijo que se obtuvieron recursos federales por cerca de un millón de pesos, a través de la diputada Alejandra Gutiérrez, para la rehabilitación del parque, pero que no se dañarán las áreas verdes.“Por el contrario, tratamos de dignificar la zona, que se cuenten con espacios de recreo y se cuenten con ejercitadores donde los vecinos puedan hacer ejercicio. Se respetarán todos los árboles y áreas verdes”, aseguró.Los habitantes denunciaron que muchos árboles murieron debido a que los ahogaron en cemento, con cajetes pequeños, por lo que ahora primero quieren saber de qué trata el proyecto.En tanto que el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra, dijo que de manera preventiva se suspendieron las obras en tanto se informa a los vecinos sobre la rehabilitación del parque.Agregó que no se permitirá que se talen árboles ni se eliminen áreas verdes.