Policías no confían en militares

Elementos de las corporaciones encargadas de la seguridad de los leoneses dividieron opiniones sobre la Ley de Seguridad Interna. Algunos la ven como un auxilio necesario en sus labores y otros no consideran adecuada la intervención militar en labores de prevención.Miembros activos de la Policía Federal, Tránsito Municipal y la Policía Municipal de León fueron consultados por am sobre su opinión respecto de la Ley de Seguridad Interna que discutirá el Senado de la República.Algunos mantuvieron reserva para opinar al señalar que desconocían los términos de la propuesta legislativa, otros incluso mencionaron que “ya se verá que pasa” si se aprueba la ley, que establece la facultad de intervención de las fuerzas militares en funciones de prevención.En el caso de la oficial de Tránsito Municipal Mari, señaló que “yo pienso que estaría bien, sí sería un apoyo también para todos los elementos. No había escuchado mucho de ella, pero estaría bien que se diera ese auxilio”.Uno de los integrantes de la Policía Municipal mencionó con respecto a la intervención de militares en el ámbito municipal, que “siempre lo han hecho, puede ser que sí se les requiera por aquí, pero si estaría bien, serían de ayuda”.En este mismo sentido, un efectivo de la Policía Federal consultado acerca de la controvertida ley, señaló:“Hay mucha confusión al respecto. Es para darle una certeza jurídica a la actuación de las fuerzas militares”, sostuvo el elemento.“El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y puede disponer de ellos cuando quiera, pero esto va encaminado a certeza jurídica, derechos humanos y situaciones de ese tipo” añadió el agente federal“Si bien estaban ya colaborando en situaciones de seguridad, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el primer respondiente son las fuerzas encargadas de seguridad, entonces las pueden encuadrar ahí precisamente para que actúen como primer respondiente”, explicó finalmente el conocedor agente.Pero también hay los uniformados que no están del todo de acuerdo con el planteamiento, como el oficial Juan de la Policía municipal, quien señaló que, “la fuerza militar es para otras cosas, para vigilar otras situaciones, no para resolver problemas como manifestaciones o algo así, para eso está la policía, para la prevención”.La ley no incluye la participación de militares en esas situaciones.El policía refirió a la formación que se reciben los integrantes de su corporación y los efectivos castrenses, “no es lo mismo, tenemos una similitud en una parte de instrucción militar que hay como marchar o formaciones o cosas así, pero tal como ser una formación igual, no”.Otro efectivo de la policía municipal que ha estado por casi dos décadas en la institución resaltó también que “la formación de un oficial preventivo, hasta la federal, es mucho muy diferente a la formación militar, yo estuve en el Ejército. Al policía de 2008 hacía acá, se le implementó lo que se llama proximidad social, más contacto con la gente, más cercanía”.“En cambio la formación militar es mas rígida, más directa. Aplican leyes implementadas y lo hacen de modo muy rígido”, detalló.Ante la posibilidad de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, acotó que “estamos muy verdes por ese lado,el militar es más rígido y el policía más sociable. Como sociedad y cultura estamos en pañales, no hay la madurez de Inglaterra o Alemania, donde la policía tiene un rango militar, hay otra formación otra cultura”.