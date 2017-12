Publicidad

Llegó la hora al Congreso de Guanajuato de elegir al Fiscal Anticorrupción. El perfilado es Juan Iván Luna, actual director de Investigación Especializada de la Subprocuraduría Región D. Un subordinado del procurador Carlos Zamarripa Aguirre.De concretarse la designación, el PAN repetirá en Guanajuato lo que tanto ha criticado en el escenario nacional e impondrá su mayoría para tener un “fiscal carnal”.Así demostrará que el futuro de la lucha contra la corrupción no le preocupa y que lo más importante es dejar en el puesto a alguien que garantice tranquilidad en el futuro. Que la disfruten.El Consejo Coordinador Empresarial de León en voz de su presidente, José Arturo Sánchez Castellanos, no rechazó la Ley de Seguridad Interior que tiene divididos a los legisladores federales, pero tampoco la aplaudió, lo ven como legalizar lo que ya opera, el Ejército en las calles. Ellos insisten que “el problema de la delincuencia organizada no se va a resolver con más policías en las calles”.El sector empresarial reclama más inteligencia en los tres niveles de gobierno, coordinación real entre autoridades, pero sobre todo un ambicioso programa de prevención del delito y adicciones, que no se nota. “Lo que hay es una plaza atractiva de consumo de drogas, lavado de dinero, y actividades ilícitas de alto impacto, y lo que nos debe de preocupar es el ¿por qué estamos llegando a esos niveles?”.Desde el CCEL el llamado es a que cada autoridad haga lo que le toca sin echarse la pelotita, la principal responsabilidad es del gobierno que tiene los recursos económicos y humanos, pero también consideró que la sociedad debe colaborar más construyendo la seguridad. Y es que el problema de la violencia está más relacionada al alto consumo de drogas que a una policía local descompuesta.Para el Presidente del CCEL la violencia todavía no impacta en la atracción de inversiones nacionales y extranjeras: “No se detiene el ritmo, siguen llegando, pero puede llegar a ser un factor que ahuyente y más ahora que hay atractivos (fiscales) en Estados Unidos para que las inversiones se vayan hacia allá. Con todo eso conjugado podemos caer en un torbellino que sería muy perjudicial para el estado”, dijo.A unas horas de que el PRI emita la convocatoria para la asamblea de delegados que elegirá a su candidato a Gobernador en Guanajuato, el que anda contento con un sondeo bajo el brazo que lo pone, sin antes hacer olas, en la baraja de opciones, es el delegado del IMSS, Sergio Santibáñez. El abogado originario de la Capital no ha levantado la mano pero dicen que también lo hará en unos días más.El estudio recién salido del horno respecto a “Aspirantes del PRI a la gubernatura de Guanajuato”, elaborado por Investigaciones Meridiano -que encabeza el doctor José Luis Palacios-, coloca al funcionario del Seguro Social como el tercero que consideraron más competitivos frente al PAN.Los resultado a esa pregunta de “el más competitivo” pusieron al senador Miguel Ángel Chico con 18% de las respuestas; al otro senador, Gerardo Sánchez, en un 15%; y cerca, con 14%, a Sergio Santibáñez. Le siguen con un 11% el presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, José Luis Romero Hicks.En cuanto a la intención de votación por partidos en la elección de Gobernador para el 2018, el PAN mantiene una aplastante ventaja con un 40%, seguido por el PRI con un 26%, Morena ya alcanza un 10%, Partido Verde con el 5%, PRD un 4%, un 7% que no sabe o no contestó, y el resto por otros.Luego de dos años en el encargo este 27 de diciembre es el último día de Yasuhisa Suzuki, cónsul general de Japón con sede en León, el relevo obedece a una rotación natural de los diplomáticos nipones. El viernes lo anunciará en un evento en León, con motivo de la fiesta nacional de su País.Ayer se celebró la gran fiesta anual de la identidad japonesa (que se hace en el marco del cumpleaños del Emperador de Japón) en la residencia del nuevo embajador de Japón en México, Yasushi Takase. En el festejo estuvo la regidora leonesa de ascendencia nipona, Beatriz Yamamoto; el excónsul honorario, Miguel Ángel Franyutti; y el presidente de Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández.Hoy el Poder Judicial de Guanajuato hará entrega de 114 cajones de estacionamiento en sus juzgados de León (en la salida a Cuerámaro). Esa era desde hace varios años una sentida demanda de los abogados litigantes colegiados. Antes se inaugura el Centro de Justicia Civil en Purísima del Rincón.En ambos eventos estará el titular del Tribunal de Justicia de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes, y en el de Purísima está agendada también la asistencia del gobernador Miguel Márquez. También están invitados magistrados que este próximo 3 de enero tienen la sesión para elegir a su nuevo Presidente. Hay quienes creen que hoy aprovecharán varios de ellos para platicar sobre el ambiente de ese relevo.Y es que la próxima semana es el Informe de Valadez Reyes y luego llegan las vacaciones navideñas, así que no debe pasar del día 15 para que haya “humo blanco” sobre el próximo mandamás del Tribunal. La realidad es que hoy hay todavía varias fichas sobre el tablero y nadie canta victoria.El que desde hace rato externó su interés y tiene respaldo entre magistrados es Diego León Zavala, muchos años funcionario de la Secretaría de Finanzas del Estado. Pero también está Héctor Tinajero, la apuesta de don Miguel pero además con una carrera judicial y reconocimiento por su desempeño. José Luis Aranda, Claudia Barrera y hasta el regreso de Alfonso Fragoso, son otros de los mencionados.El alcalde Héctor López Santillana se reunió ayer con alrededor de 250 trabajadores municipales, la mayoría de ellos panistas, para hacer un recuento de los primeros dos años de su administración, agradecerles por el trabajo realizado y de paso pedirles que le apuesten por la continuidad del proyecto que él inició en octubre del 2015.Oficialmente se informó que se trató de una reunión de trabajo, sin embargo la dirección de Desarrollo Institucional a cargo de Enrique Sosa no informó el proceso a través del cual se eligió a los funcionarios que asistirían a dicha reunión, que se llevó a cabo en el Hotel Real de Minas.En el discurso que el Alcalde dio a los empleados les pidió lealtad hacia la ciudadanía, los exhortó a no caer en la incertidumbre por los tiempos que se avecinan, “le apostamos a la continuidad de proyecto… ha sido mucho el esfuerzo de ustedes para dejarlos a medias” les dijo el Presidente