Mujeres y más mujeres

Iban llegando al restaurant. Cada una con su propia luz, su luminosidad depende de la aceptación y de la capacidad de quien las observe. La felicidad de este encuentro de ex compañeras ¿Será por la conciencia de realidad que nos grita a todas que ya vamos entrando al túnel del más allá? ¿o será que la conciencia de realidad nos grita que nuestro aquí y ahora mucho depende de nuestra capacidad para fomentar la cercanía de una sincera y honesta amiga?Entre nosotras estuvieron las contadoras: Carmelita quién ¡llega corriendo y corriendo se va!, Lupita quién le entregó el alma y corazón a sus fieles números.Cristi, nuestra guapa Barbie Americana. Amparo, con su porte y su frescura de siempre. Rosa Laura con unos enormes ojos de brillo de noche y sus espontaneas intervenciones, su hermana Gisela prudente, silenciosa, guapa e interesante mujer. Martha González y Lilia Gracián; Lilian ¡que ojos tan grandes y tan expresivos! y a las dos les pregunto, ¿cómo le hacen para seguir siempre igual, sin canas, sin lonjas y sin las horribles arrugas?, pero qué decir de Thalía ¿quién no envidia su cutis de porcelana? ¡Oh! pero cómo no nombrar a Lety, la sonaja de la tarde, el amor a la vida lo transmite con su risa.Solitas y cuchicheando en el rincón estaban Cacho y Paty pero a ver, ¿la sonrisa de Cacho no roba miradas?, y el perfume de Paty acaso ¿no mueve pasiones? Y esa compañera que es dentista, baila flamenco, tiene una exquisita feminidad y una gran capacidad de entrega, amigas, ¿quién no admira a Araceli?Entre las lectoras: Norma con sus ojos color azules grisáceos que le hacían juego con el color del pelo y con su jumper. Viky, psicoanalista que en silencio y suavecito solo observaba y observaba. Y ¿quién será la psicóloga perito quien se transforma en seriedad ante un peritaje y por otros lados la oímos gritona, juguetona y bicicletera?, ¿quién es?, pues,¡yo!. Lucy, perdóname compañera, pero cuando tenía frio volteaba a ver tus ojos de sol que acarician y dan calor. Las catequistas Rocío y Martha Lucia quiénes nos jalan del ardor del mal y nos quieren encausar al camino del bien portar. Gracias a Rocío Pérez, Paty M y Tony, la juventud de hoy cuenta con maestras de calidad. Mí gran envidia a Paty R. quién tiene pan todo el día y no engorda. A Lula, Pollita con un look de pelo muy espectacular y Carmelita V., son mi ideal a seguir, no se pararon de su silla, estables y tranquilas ¿se pegará esto a través de la amistad?Y tú, María, tu nombre suena a agua bendita. Y las artistas pictóricas: Gaby Bonilla, Gaby Gallardo y una servidora (www.sermaritzanasser.com), les aseguro que las tres vemos el mundo de colores. ¡Ay! Dolorcitos Velázquez te la pasaste chuleando mi collar, pues como no, si tú me lo regalaste.A las compañeras a quienes me faltó nombrar les aseguro que todas son importantes en este festival de amor y de amistad.Martha Lucía, siempre pensando en los demás, llegó con una bolsa de dulces para los niños del albergue, los pequeños tenían días pidiendo un dulce.Cierro estos renglones mencionando a Clara, quien hace buen honor a su nombre por lo directa que es, a través de estos renglones todas te damos las gracias por el esfuerzo que hiciste al convocar a tus ex compañeras.