Oficial: Nuevo juego de Tom Raider en desarrollo

Publicidad



“Square Enix está emocionado por compartir noticias importantes con ustedes el próximo año. Honestamente, nos gustaría que pudiéramos compartirla ahora, pero haremos las cosas de manera diferente en esta ocasión. Un nuevo Tomb Raider está en camino. Motivados por nuestro objetivo de poner a los fans primero, queremos que sepan que no pasará mucho entre la revelación oficial y cuando puedan jugarlo. Nuestro viaje juntos comenzará con un evento importante en 2018”, mencionó en la red social.

A message to our fans! pic.twitter.com/HlDYsUtZMs — Tomb Raider (@tombraider) December 7, 2017

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por medio de la cuenta oficial deen Twitter,confirmó queEsto sin revelar más detalles, pues la compañía distribuidora pretende un menor tiempo entre el anuncio del juego y el lanzamiento de este.Por último, el distribuidor señaló que este nuevo viaje iniciará en un evento importante que se celebrará el próximo año. La mala noticia es que no profundizó más, así que, por ahora, lo único que queda es esperar.Según el portal Levelup.com, el nombre del proyecto será, y desarrolado por(Deus Ex: Human Revolution, Thief) y no porcomo en las 2 entregas anteriores.