Frenará INE spots a aspirantes únicos

"Los partidos tienen acceso permanente a los tiempos oficiales que administra el INE, y lo tendrán en las precampañas; lo que no puede aparecer es el precandidato, si es precandidato único", explicó la consejera.



"El INE es administrador de los tiempos del Estado, pero no puede ejercer censura previa. Si cualquier partido nos presenta un spot en el que aparece el precandidato único, el instituto debe pautarlo y se tiene que difundir y, en el momento en que se difunda, se puede solicitar suspender la difusión", explicó San Martín.



"Tienen derechos, siempre y cuando cuiden la equidad en la contienda (...) en todo caso, se deberá analizar caso por caso", planteó.

En las próximas precampañas, que inician el 14 de diciembre,a la Presidencia.Consejeros electorales advirtieron que la Ley Electoral y los criterios de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral impiden que estos aspirantesLa consejera Pamela San Martín explicó que los precandidatos únicos podrán encabezar actos dirigidos a sus militantes e incluso aparecer en videos en Internet, pero no podrán tener la exposición que tendrán los aspirantes que participen en una contienda interna.Si un partido envía al INE un spot con la imagen de un precandidato único se deberá pautar para su transmisión, pero, después de un proceso jurídico,, advirtió.Consejeros, comoy el presidente del INE,, coincidieron en que se aplicarán los mismos criterios que impidieron que en 2012 aparecieran, abanderado del PRI, y, de PRD-MC-PT, en los spots de precampaña.De cara al 2018, las precampañas inician el 14 de diciembre y durarán 60 días, en los que se prevédistribuidos en mil 877 emisoras de radio y mil 234 de televisión de todo el País.En caso de que, no tengan contendientes internos, deberán abstenerse de aparecer en los anuncios de sus partidos.Para la consejerahay sentencias del Tribunal Electoral, de 2016 y 2017, en las que se admitió la aparición de imagen y voz de los precandidatos únicos, siempre y cuando la información no trascienda al electorado y se limite a la militancia.