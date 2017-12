Publicidad

Cuántos diputados federales hay, cuántos son plurinominales, cuánto ganan, cuáles son sus correos y hasta si tienen vergüenza, ya cualquier persona puede preguntar esto mediante el Facebook de la Cámara de Diputados y recibir una respuesta instantánea.Para responder todo esto -y mucho más- el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó hoy un programa que entrega por Facebook respuestas automáticas a las preguntas más comunes, que investiga y aumenta su arsenal de respuestas.En conferencia de prensa, el priista celebró la llegada de la inteligencia artificial a San Lázaro."Vamos a ser el primer Congreso en el mundo en contar con esta herramienta", dijo sonriente Ramírez sobre el ayudante de los 500 diputados.Ramírez Marín argumentó a favor de la transparencia y de que todos los ciudadanos obtengan la información que requieren de parte del Poder Legislativo.El programa, o chatbot, fue desarrollado por las consultoras Invernaideas y Artificial Nerds y, según dijo el diputado, no tuvo ningún costo para el erario público."Apostar por la innovación, en la forma de comunicarnos con la ciudadanía, es apostar por el futuro de nuestras instituciones", añadió el presidente de la Cámara.Así es como opera el programa:"¡Hola! Gracias por contactarnos, hemos recibido tu mensaje. Soy el nuevo Asistente Legislativo Virtual de la Cámara de Diputados. ¿Quieres conocerme?", así se presenta y entonces se pueden comenzar a enviar las preguntas.¿Cuánto gana un diputado?"Su remuneración por dieta mensual más apoyos económicos para asistencia legislativa y atención ciudadana, asciende a 148,558 pesos", y añade un link.A la pregunta de cuántos legisladores son, el programa dice que 500, 300 de mayoría relativa y 200 por representación proporcional.Sobre cuántas diputadas existen en San Lázaro indica que son 213.Aunque, todavía se confunde, ya que si uno pregunta cuántas sesiones ordinarias tiene la Cámara, responde: "No, no tiene cámara". Si no tiene una respuesta, indica que va a desempolvar sus archivos y lo consultará con sus "belinformantes".Ramírez Marín dijo que hay personal de comunicación social de la Cámara de Diputados incorporando nuevas respuestas. Y dijo también que se están preparando hasta para responder a todos los insultos que les llegan a los diputados.Por ejemplo, si se pregunta: "¿oiga y los diputados tienen madre?", la respuesta automática por ahora es esta: "No, no tienen madre".