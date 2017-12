Causa accidentes obra mal realizada

Publicidad

Conductores y motociclistas denunciaron que debido a una zanja que dejó SAPAF tras realizar una obra se han registrado varios accidentes, en la calle Rayón.Señalaron que la obra de reparación en la tubería del drenaje fue realizada por el personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, que dejó el desperfecto en la calle de la colonia La Esperanza.La molestia, tanto de vecinos como conductores, se generó debido a que les ha tocado presenciar o ser partícipes de los accidentes que se han registrado en el lugar después de la obra.“El problema no es que realicen las obras, no importa que hagan las que quieran hacer en el municipio, sólo que cuando terminen vuelvan a dejar el lugar como estaba en un principio y no habrá problema”, señaló Roberto.La queja fue atendida por el personal de Protección Civil, quienes notificaron el problema a las autoridades competentes para que dieran solución inmediata al problema.El disgusto de la ciudadanía surgió principalmente por los accidentes que se generaron luego de la obra realizada por el personal de SAPAF, la cual dejó una zanja que abarcó casi en su totalidad la calle.Esto generó un problema para los conductores, que al tratar de esquivar la zanja impactan a otros vehículos e incluso invadieran parte del otro carril.“Ya son varios accidentes que me han pasado desde que abrieron la calle y dejaron esa zanja así, por lo menos son tres accidentes los que me han tocado ver a mí”, dijo Angélica.