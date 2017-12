Comerciantes se quedan sin concesión de baños públicos

Publicidad

Comerciantes e integrantes de la Unión de Locatarios y Comerciantes en Pequeño del Mercado Municipal de San Francisco del Rincón se quedaron sin la concesión de los baños públicos del lugar, luego de 19 años a su cargo.Sin previo aviso y, a decir de los mismos locatarios, ayer de una manera prepotente el administrador de Mercados, Juan Pablo López; el síndico del Ayuntamiento, Sergio Abel Méndez, en compañía de personal de Contraloría, así como elementos de Seguridad Pública, e incluso un cerrajero, llegaron al área donde se encuentran los baños para tomar las cajas en las que se deposita el cobro del acceso a los sanitarios.De acuerdo con José de Jesús Hernández Jiménez, presidente de la Unión de Locatarios, tenía la intención de reunirse con las autoridades para hablar sobre unos permisos relacionados con el cobro el día 12 de diciembre, sin embargo, se encontró con las personas antes mencionadas y comenzaron a leerle el documento en el que se daba aviso de que la concesión había terminado.“Cuando llego a la Administración, me dicen (las autoridades) usted espérese, y comenzaron a dar lectura a un acta que ellos estaban levantando de que venían a retirar la concesión de los baños públicos”, comentó.Luego de ésto, los locatarios contaron que las autoridades que fueron al mercado trataron de abrir la caja en donde se deposita el dinero, sin embargo, ellos proporcionaron las llaves para que no se causara daño al equipo.Ante esto, las personas que forman parte de la Unión de Locatarios retiró el jabón, papel de baño, escobas, entre otros artículos de aseo; y luego esperaron el arribo de su abogado para que fueran asesorados.La Unión de Locatarios de Mercados ha contado con esta concesión desde hace más de 19 años, se explicó que la misma fue otorgada en su momento durante la administración que presidió Eusebio Moreno Muñoz, quien la otorgó por 15 años.De tal manera que en la pasada administración, cuando se supone que vencía, se dieron los permisos de manejo por tres años más, que cubrían del 24 de noviembre del 2014 al 24 de noviembre del presente año.El presidente mencionó que previo a la visita que se recibió hoy por parte de las autoridades, no se hizo ninguna notificación para poder renovar la mencionada concesión.Francisco Javier Ramírez, quien es el abogado de la Unión de Locatarios, menciono que la Ley Orgánica Municipal contempla los requisitos para otorgar y retirar la concesión, señaló que una de ellas es el tiempo por el que se les da y la otra el plazo de 10 días para renovar, luego de la notificación.El abogado mencionó que si no hay notificación la ley señala que se renueva automáticamente la concesión, sin embargo, las autoridades “no competentes”, de acuerdo Francisco, llegaron y sacaron todo de lo baños quitándoles el derecho que tenían.Con antelación a este hecho, se denunció lo que en su momento se señaló como el robo de luz por parte del director de Mercados, Juan Pablo López Hernández, ya que una de las locatarias se percató de que se estaban “colgando” de su medidor.Esta situación y otras, que señalaron los mismos comerciantes, dicen puede ser parte de la molestia de López Hernández, a quien señalan como una persona con la que no se puede entablar una conversación para llegar a un acuerdo, sin que antes comience a insultarlos y molestarse.Lo mismo que ocurrió la mañana de ayer, cuando se trató de entrevistarlos para conocer lo que ocurría, sin embargo, enmudeció y sólo hacía señal de negativa con un dedo; sin embargo, al cuestionarle la razón por la que se negaba a hablar del tema, solo dijo que se vencía el contrato.“Es que siempre que hago una declaración, se pone otra... si quiere información pídala en acceso a la información”, fue su argumento.