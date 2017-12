‘Esperan algo más’

Publicidad

Al regreso de sus vacaciones, los jugadores del Celaya se encuentran con la ‘espina clavada’ por quedarse en el camino rumbo a la final del Ascenso MX, y ahora se encuentran motivados para conquistar el título del Clausura 2018 y luego pelear por el derecho a jugar en Primera División.Esto lo hizo saber ayer Ricardo Roldán, portero del equipo, quien además añadió que no vale de nada terminar un torneo en el primer lugar si no se obtiene el campeonato.“Se hizo un buen torneo (en el Apertura 2017), los números fueron buenos, terminamos en primer lugar, eso ya no basta. Ahora este equipo, bueno o malo se ha acostumbrado a la gente a estar en primeros lugares, pero la gente ya quiere algo más, espera algo más del equipo, pelear la final y el campeonato, es algo que también queremos y es el objetivo de esta temporada”, aseguró.Comentó que se aprendió que la liguilla se juega diferente y un resultado adverso en esta etapa te puede complicar el camino para ser campeón.“En el torneo hemos estado bien, todo bien; la liguilla es un torneo aparte, se juega diferente, son diferentes cosas, te puede afectar un gol, traer marcadores adversos, eso nos ha pasado en las dos últimas que nos hemos quedado ahí, es recapitular eso y ver en que hemos fallado para estas experiencias, que nos ayuden para el torneo definitivo”, puntualizó.Dijo que para este torneo Celaya debe pensar de poco a poco para asegurar los triunfos por partidos y mantener la línea que se realizó en el Apertura 2017.Comentó que el redoblar el esfuerzo y seguir trabajando será importante, pues tiene un reto que es de superar lo hecho en el Apertura.“Es importantísimo, desde ahí tienes una estabilidad, este quipo tiene una estabilidad y sabemos que debe ser así por el plantel que tenemos, es uno de los mejores o si no, el mejor plantel de la Liga y tener esa responsabilidad y estar a la altura de lo que dé el torneo”, concluyó.Ricardo Valiño, técnico del Celaya CD, aseguró que en este momento la prioridad que se tiene en el equipo es mantener la base que estuvo en el Apertura 2017.“(El equipo) Tiene una buena base de futbolistas. Estamos analizando los refuerzos en la zona del campo donde el equipo lo necesite, estamos a una semana para el draft, estamos analizando las posibilidades, pero vamos a mantener la base que creemos que es muy buena”, manfiestó el preparador de los toros.No dio muchos detalles sobre los jugadores que podrían llegar al equipo.“Hemos platicado de los refuerzos, depende por la oferta, la demanda, los futbolistas que puedan estar libres o disponibles en las zonas que lo necesitamos”.Sobre la posibilidad de que algunos jugadores de los Toros salgan, como se ha mencionado de Leobardo López, expresó que es algo bueno, por el buen trabajo que se ha realizado, pero aseguró que se luchará por mantener esa línea que les dio éxito.“Es muy probable que por la buena campaña existan ofertas, pero no me compete, son cosas de directiva, pero me pone contento porque quiere decir que hemos hecho las cosas bien”, dijo.Ayer en el entrenamiento estuvieron Facundo Juárez, Rodolfo Salinas y Juan David Pérez, quienes se irían del equipo.