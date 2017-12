Registra Expo poca asistencia

Publicidad

Las ventas en la Expo Navideña del Parque Morelos continúan bajas y 200 comerciantes esperan completar para la mercancía que compraron.Comerciantes coincidieron en que si bien las ventas han sido muy similares a las del año pasado, los costos de la mercancía que ofertan fueron más elevado cuando ellos las adquirieron, por lo que desean que las ventas mejoren.Durante 40 años consecutivos, Concepción Silva se ha dedicado a vender artículos navideños, pero en los últimos años sus las ventas han sido ‘tristes’.“A mi todavía me falta pagar poquito de mi pedazo, pero también sacar para pagar las cosas que saqué a crédito, también tenemos que sacar para comer”.Comerciantes coincidieron en que el costo es de mil pesos por metro, por lo que por un espacio pequeño para vender tienen que pagar 3 mil pesos.Antes de comenzar el evento, el director de Fiscalización, Daniel Espinoza Rodríguez, informó que cinco uniones de comerciantes aún presentan adeudos del año pasado.Comentaron que hace falta mayor publicidad por parte del Gobierno municipal, ya que sus clientes les dicen que no sabían que ya estaban instalados.Los comerciantes señalaron que las ventas comienzan a mejorar por la tarde o noche o los fines de semana, ya que por la mañana no hay ganancias.