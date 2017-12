Se acercan a objetivo dos independientes

Publicidad

Pablo Sharpe y Daniel Nieto son los dos jóvenes aspirantes a la candidatura independiente por la Diputación Federal del Distrito XII, a días de que cierre la convocatoria a la reunión de firmas, ambos expresaron su sentir y que es lo que sigue en este camino.coinciden en que decidieron lanzarse a la candidatura independiente porque, hartos de los nulos resultados de la política que ha dado durante tantos años, quieren ser el cambio, desean un mejor lugar y darle a la gente la voz y decisión que se merecen.“Son diversas situaciones que detonan esto, trabajé como secretario particular y percibo de la ciudadanía el no ser escuchados, alejados de la política y la única forma de sacar adelante a la ciudad es a través de la particiación ciudadana”, dijo Daniel Nieto.A su vez Pablo Sharpe externa que se da cuenta que el Gobierno no funciona, no avanza y que viene de una generación que espera cambiar las cosas y con los sucesos actuales no hay propuestas, y si se quedan sentados, nada cambiará.El plazo para cumplir la recolección de firmas vence este lunes 11 y cada uno en su aspecto sigue recolectando firmas, para que sea aún más rápida la validación ante el INE, que ha sido otro de los retos que tomaron.“No vamos a parar hasta el día 11, es un compromiso con Celaya, fomentando la participación ciudadana, estamos cerca del objetivo, y pareciera que el INE quisiera complicarnos, no el Municipal, sino el Nacional, hemos tenido diversas complicaciones con la aplicación, ya que al momento de aplazar el tiempo, las fechas estipuladas ya no te dejaban trabajar, por lo que se tenía que bajar y actualizar la aplicación otra vez, generando caos”, señaló Daniel Nieto.“Mas que la juventud o el ser independiente, lo peor es la apatía de la gente, además de ser un ciudadano común, el no contar con los recursos públicos, o el amparo de un partido, pero a su vez es mejor porque el apoyo es sincero, la gente se acerca y pregunta”, dijo Pablo Sharpe.Con las aplicaciones del INE ambos resaltaron que la gente a veces desconfía, al pedirles la credencial y tomar la foto por ambos lados, la gente no sabe qué se va a hacer con su información, pero ellos explican que es para el registro e invitan a no tener miedo y a sumarse.Daniel y Pablo invitan a toda la ciudadanía a apoyarlos, a sumarse tanto como auxiliares como otorgando sus firmas. El domingo tendrán un cierre en la Alameda y en el jardín principal.Los aspirantes a las candidaturas independientes enfrentan el hartazgo de la ciudadanía por la clase política y a la tecnología, a la cual la ciudadanía no está acostumbrada para apoyar electoralmente.Así lo señaló Uriel Agustín Pineda, quien busca registrarse como candidato independiente, tras enterarse de que otro aspirante por la misma vía, Daniel Nieto, llegó al umbral de firmas requeridas.A la espera de manifestar su intención formalmente en el Instituto Nacional Electoral del 10 al 16 de diciembre, el aspirante destacó lo hecho por Nieto y Pablo Sharpe hasta el momento.“El primer factor es el cansancio que tiene la sociedad por las acciones de la clase política, para decir: no confío en los participantes, no confío en los métodos de selección”, comentó.“Sería diferente si la aplicación la abriera el INE de tal forma que cualquier ciudadano, en cualquier lugar pueda extender su apoyo a los candidatos. La cuestión de la tecnología por el hecho de que no todos están familiarizados con el uso de dispositivos de ciertas condiciones tecnológicas”.Uriel Pineda sostuvo que ya cuenta con el apoyo de 70 posibles auxiliares para iniciar a recolectar firmas de apoyo para registrarse.El próximo 24 de diciembre inicia el proceso para que los aspirantes a candidatos a alcaldía de Celaya por la vía independiente recolecten las firmas para poderse registrarse ante el INE como candidatos.Para ello, requieren el apoyo del 3% de firmas del total del padrón electoral del municipio, que equivale a un mínimo de 10 mil 890 firmas ciudadanas que respalden sus aspiraciones para el registro.