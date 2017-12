Ex directivo de Cruz Azul se queja del bullying al Club

Publicidad

Para Agustín Manzo, la sequía de 20 años pega más en la afición de Cruz Azul porque se ha vuelto víctima del bullying en plena era de las redes sociales.El ex director deportivo celeste consideró que pese a esa deuda con su gente, se suman cada vez más."Es más mediático, es más de bullying, de una forma que afecta mucho y que le gusta al mexicano burlarse, al final de cuentas, la realidad es esa, buscarlo", explicó Manzo vía telefónica a CANCHA."Creo que el aficionado está más afectado por el bullying, en esos 20 años ha tenido siete Finales y ningún otro equipo lo ha hecho, además, el equipo aunque no sea campeón, cada vez tiene más adeptos".El ex futbolista celeste recordó que muchos quisieran disputar tantas Finales, pese a que no las hayan ganado."Es algo más de la prensa, porque el equipo ha llegado a varias Finales y no las ha ganado, por una u otra razón, pero si te pones a pensar, de las 7, 8 Finales, que ha perdido Cruz Azul, no se ganaron pero cualquier equipo le hubiera gustado estar en esa Final", apuntó."Hay que tener paciencia y tranquilidad, hay que trabajar pues no puedes estar pensando negativamente y de otra manera, nada más buscar el objetivo, trabajarlo, buscarlo", agregó.De hecho, Manzo pide a los seguidores no agregar presión al grupo que sale a la cancha y recuerda que La Máquina ya logró una Copa MX y una Concachampions durante esas 2 décadas."Ha estado muy lastimada la gente de Cruz Azul, pero si le metemos más presión y más situaciones incómodas para el equipo, en algún momento me imagino que deben darle la vuelta a la página y empezar de nuevo", agregó."Aunque no ha sido campeón, sí les ha dado alegrías de otro tipo, como el día que se hicieron con el trofeo de la Concacaf y el campeonato de Copa, son pasos; ahora el equipo ya calificó, le faltó el gol".Manzo no pierde la fe, como no la ha soltado el fiel aficionado cementero."Siento que la gente de Cruz Azul ha aguantado porque sabe que en algún momento va a reaccionar", dijo.