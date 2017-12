Publicidad

#Arafamilia querida muy pronto con ustedes cada domingo 8pm / 7 centro @mclatinotv por @telemundo ‍‍❤️ Una publicación compartida de Amo el arte yAmo serMama (@aracelyarambula) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 7:17 PST

#Arafamilia querida cuantos buenos momentos ❤️ #memories #AbrazamenuyFuerte 2000 y ayer en @mclatinotv 2017 ‍muy #AgradecidayFeliz ❤️ #LosAmooo Una publicación compartida de Amo el arte yAmo serMama (@aracelyarambula) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 2:12 PST

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

ha provocado controversia en redes sociales luego de que compartiera en Instagram una imagen mostrando cómo se veía en el 2000 y cómo luce actualmente.Los comentarios no se hicieron esperar y se enfocaron en el trasero de la ex de Luis Miguel, pues en la parte donde se muestra el antes de Aracely se ve más plana, contrario a lado actual, donde se nota un gran derriere.Al menos naturalmente es imposible que esa parte del cuerpo se haya vuelto tan prominente, y por eso muchos le están cuestionando a la actriz su evidente "evolución".La polémica se derivó de la foto que la misma Aracely publicó en redes la semana pasada donde luce un entallado pantalón blanco a rayas donde se ve su trasero muy prominente recibiendo todo tipo de piroposLo cierto es que Arámbula despertó los peores pensamientos al presentarse en la alfombra roja del programa "Master Chef Latino", donde se mostró con un vestido entallado color oro donde no dejó nada a la imaginación.Y mientras que la mayoría de los comentarios alaban la belleza de la actriz, otros más dicen que se hizo sus "arreglotes".