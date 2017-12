Maluma se pone al 2 X 1 tras posponer concierto

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A modo de compensar con las molestias provocadas por el cambio de fecha del concierto de Maluma, los boletos para su show se pusieron al 2x1.A partir de hoy y hasta el martes 12 de diciembre todas las zonas se pusieron en promoción, a fin de que más fanáticas del colombiano tengan la oportunidad de gritar a todo pulmón “Felices los cuatro”.Debido a un problema de logística fue que se decidió recorrer el “World Tour” programado para el 8 de diciembre en la Velaria de la Feria.Pero no todos están contentos con la decisión, los admiradores que viajarían a León expresaron su malestar en las redes sociales del colombiano.“Me parece una falta de respeto total lo que ha pasado con León. Los que no vivimos en León tuvimos que hacer reservaciones en hotel y demás para poder asistir y tan fácil cambian la fecha, aparte el rematar boletos de esa manera, mal Maluma, mal, tú me partiste el corazón”, comentó María Fernanda Santiago.“Y si ya corrigieron la fecha en la página, ¿por qué no aparece la nueva programación?”, añadió Martha Coronado.Los costos van de los 2 mil 737 pesos a 456 pesos.Maluma es uno de los artistas más populares del momento, y para su concierto en León, planea tirar 'la casa por la ventana', con un escenario ad hoc a las grandes plazas donde se ha presentado.Tras su concierto en León volará a Monterrey para después cerrar su gira en la Ciudad de México.Este viernes estrenó su sencillo “Corazón” que está disponible en plataformas digitales.