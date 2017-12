Publicidad

El slam se armó cuando sonó "Mi muñeca me habló" en el Teatro Metropólitan. Los niños y adultos que ya varias veces se habían levantado de sus asientos con las canciones de 31 minutos ahora lo hicieron para bailar de un lado a otro y coreando junto a Flor Bobina. Y es quetiene efecto en niños, no tan niños y grandes.La noche de ayer jueves el teatro no sólo estaba lleno de asistentes sino de peluches de Juan Carlos Bodoque, de Juanín, de Mico el micrófono y de todo lo que se puedan imaginar de 31 minutos que a cada rato se alzaban entre el público, danzando en manos de sus dueños.El tema: Calurosa Navidad, un especial navideño de 31 Minutos con el que este jueves los chilenos ofrecieron la primera de varias presentaciones en el recinto. El show comienza cuando Juan Carlos Bodoque es enviado a recoger los regalos navideños al Polo Norte pero en el camino es tentado a apostar en las carreras de caballos y lo pierde todo porque su caballo favorito, Tormenta China, siempre queda en último lugar. Arrepentido, triste y casi solo (porque Tormenta China lo acompaña) tiene que idear la forma de solucionar el problema.Mientras tanto en el foro del programa, Tulio, Patana, Triviño y Hielito esperan impacientes su llegada, amenizada por canciones como "Son Pololos" y "Nunca un siete me voy a sacar".Este año los títeres repitieron su versión de Diente blanco no te vayas, que a mitad se convierte en "Querida" de, homenaje que hicieron el año pasado al cantante mexicano.En varias ocasiones, Guaripolo (el personaje favorito de los niños de 31 minutos) se robó la noche, la primera, cuando todos pensaron que el sonido de campanitas que se escuchaban junto al árbol eran del espíritu navideño pero en realidad era Guaripolo vendiendo helados de choclo, cuando escucharon otro sonido navideño y pensaron que era Santa, pero en realidad era otra vez él manejando un triciclo y gritando "¡Lleve sus ricos tamales oaxaqueños!".El noticiero dejó al final varios de sus temas más queridos, entre ellos "El dinosaurio Anacleto", "Bailan sin César" y "Mi equilibrio espiritual".Era impresionante la cantidad de niños y adultos que bailaban emocionados con sus peluches. Impresionante también fue la despedida, en la que todos cantaron "Yo nunca vi televisión". A la salida, muchos que no se habían animado a comprar nada corrieron al mar de vendedores oficiales y no oficiales de los productos del programa chileno.Los días 8, 9 y 10 de diciembre habrá otras presentaciones de Calurosa Navidad en el. El 14 estarán en Monterrey y el 16 ofrecerán dos funciones en Guadalajara