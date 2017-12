Publicidad

"Es la Final, todo mundo quiere jugar en todo momento, pero más en esta Final con los condimentos que tiene encima, es espectacular", expresó Fuentes, quien ayer se quedó en la banca.



"Todos sabemos que fue un partido muy disputado, en el cual lo venimos a trabajar, veníamos por un resultado positivo y el 1-1 es bastante bueno para cerrar en casa de la mejor manera.

"Veo al grupo bien metido, muy comprometido y sabemos que faltan 90 minutos y vamos a cerrar en casa y cerrar en casa es fundamental, nos hace fuertes con nuestra gente y estadio y vamos a tratar de hacer un partido muy bueno", opinó el número 5 de La Pandilla.

La ausencia depara el partido de Vuelta podría tener al sustituto en, quien dijo estar listo para la oportunidad.El lateral izquierdo no ocultó su intención de que el técnico Antonio Mohamed lo tome en cuenta para cubrir la baja de Vangioni, quien se fue expulsado por doble amarilla.Fuentes resaltó que el empate fue trabajado así por los Rayados, conocedores que de local, tienen el plus del apoyo de los 50 mil Rayados que acudan al Estadio BBVA Bancomer.Añadió que en el vestidor al final del juego, todo el grupo ofreció apoyo moral a Vangioni, quien no jugará el domingo por suspensión.