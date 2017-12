2017-12-08 09:49:14 | AGENCIA REFORMA

El jugador incluso no se sentía bien para seguir.

Nicolás Sánchez se estrenó con un gol en los Clásicos Regios. Foto: Especial



La primera mitad de la Final le dejó un buen resultado a los Rayados y para la vuelta en casa, Nicolás Sánchez espera que mantengan el poderío que los distinguió al jugar ante su público.



"Para ganar esta Final hay que tener tranquilidad, no hay que perder la calma, hoy nos llevamos un buen resultado, que no nos garantiza nada, pero tenemos que seguir siendo fuertes en casa y aprovecharlo ahora en la Final.



"La serie está abierta, nosotros esperemos aprovechar la importancia que tiene para nosotros nuestro estadio y el peso que tenemos con la gente", expresó.



"Nico", quien se estrenó en los Clásicos Regios con un gol, dijo que físicamente se encuentra bien y por precaución salió de cambio al medio tiempo. Sobre las condiciones del ambiente, Sánchez dijo que en el juego se les olvidó la gélida temperatura.



"Estoy bien, tuve que salir por precaución, en el momento no me sentía para seguir, pero no creo que tenga problemas para la vuelta. El clima fue algo rarísimo, fue terrible, pero nosotros que estamos en la cancha ya entrados en calor te olvidas de todo".



En el mismo sentido, declaró el portero Hugo González, quien espera lograr el campeonato con la ventaja que dar jugar de local.



"Cerrar en casa va ser importante, así como ahora ellos tuvieron el apoyo de su gente. Yo creo que no hay que cambiar nada de acuerdo a lo que hicimos en el torneo, ser ofensivos, estar muy equilibrados y estar tranquilos sabiendo de que en casa hemos hecho bien las cosas", explicó.



"Yo espero un Tigres parecido a lo que de hoy, un equipo bastante ofensivo. Estos primeros 90 minutos fueron intensos y bastante competitivos, que era lo que se esperaba de estos dos equipos", agregó González.