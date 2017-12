Choferes de Uber bloquean vialidad

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unos 20 choferes de Uber acudieron a un llamado de uno de sus compañeros, para que lo ayudaran a bajar su carro de una grúa, luego que agentes viales de Tránsito del Estado, lo habían detenido, supuestamente, por no tener permiso.Los conductores de la plataforma Uber cerraron la vialidad del Nuevo Acceso, a la altura del túnel de las Enredaderas, en forma de presión y para que los tránsitos liberaran el auto.El cierre de la vialidad duró más de 5 minutos, provocando tráfico vehicular intenso, lo que obligó a los agentes viales liberar el Uber.El hecho ocurrió ayer a las 2:00 de la tarde, cuando el conductor de un Uber Volkswagen Jetta, color gris, fue detenido por dos agentes de Tránsito del Estado, para revisar la documentación y que estuviera la aplicación activa del servicio.Y al parecer, los agentes infraccionaron la conductor y ordenaron que una grúa trasladara al Uber a una pensión.En ese momento el conductor del Jetta solicitó ayuda a sus compañeros; 20 de ellos llegaron al lugar a cerrar la vialidad en presión para que bajaran el carro.A los 5 minutos la vialidad fue liberada, porque el auto fue bajado de la grúa, y los inconformes le reclamaron el actuar a los agentes.Uno de los conductores de Uber, dijo que ellos son los únicos que están trabajando con permisos, y que sí dan servicio con la aplicación en línea y no como los permisos que dio el Instituto de Movilidad del Estado, quien no revisa a los autos ejecutivos que circulan en la ciudad sin la plataforma digital para dar el servicio al usuario.