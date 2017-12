Diego Luna pide no cerrar los ojos ante la violencia

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor y director Diego Luna publicó a través de su cuenta de Twitter un llamado a no cerrar los ojos ante la violencia contra las mujeresEn la imagen se ven los ojos cerrados de Luna y la leyenda "La indiferencia también es violencia"El actor de Rogue One escribió en un tuit: "En México la violencia contra niñas y mujeres está presente en todas partes, todo el tiempo"En México la violencia contra niñas y mujeres está presente en todas partes, todo el tiempopictwittercom/akLgpy8IS3 — diego luna (@diegoluna_) 4 de diciembre de 2017 "Yo no cierro los ojos" es una iniciativa donde también participan Adela Micha, Cecilia Suárez, José María Yazpik, María José y Oscar MadrazoEl proyecto que busca visibilizar la violencia contra las mujeres publicó un video de dos minutos en Youtube donde muestran diversas escenas de violenciaEl material presenta diversas situaciones de violencia en diferentes espacios: el trabajo, el transporte público, una fiesta y en una dependencia públicaLas personas que en un inicio no hacían caso del acoso, enfrentaban a los individuos que imponían su voluntad"La indiferencia también es violencia", dicen algunas personalidades que aparecen al final del videonrv