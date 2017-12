¿Qué pasó con la fortuna de Jenni Rivera tras su muerte?

Publicidad

En la noche del 8 de diciembre de 2012, la cantante Jenni Rivera se encontraba en los cuernos de la luna, acababa de dar un concierto en la Arena Monterrey la cual había sido abarrotada por 17 mil personas, a las que les cantó durante cuatro horas sobre el amor y el desamorBajando del escenario su disquera la esperaba para entregarle Disco de Oro y Platino por las altas ventas de su disco "La misma gran señora" y además era coach de La Voz MéxicoLa vida le sonreía a la llamada "Diva de la banda", pero el destino tenía otros planes para ella y la muerte la sorprendióDespués de esa madrugada del 9 de diciembre, cuando su avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León, México; muchas cosas han pasado en la historia de su familia y su legado a cinco años de su fallecimientoAl momento de su muerte la fortuna de Jenni estaba valuada en 25 millones de dólares, concentrados en la empresa Jenni Rivera Enterprises (JRE), que englobaba su programas de televisión, ropa, fragancias y cosméticos, todo administrado por su hermana Rosie, quien es la albacea y que en dos años incrementó la esta cantidad a 300 millonesLa hermana de Jenni ha declarado que todo lo que se ha trabajado en JRE es para los hijos de la cantante, excepto Chiquis quien quedo fuera de su testamento, pero Rosie no la desamparó y le dio empleo dentro de la empresa, donde percibe un sueldo al igual que ellaLa única película que Jenni hizo como actriz fue Filly Brown, que se estreno en 2013 y 28 mdd, cuando un costo de producción de 427 mil dólaresEn años pasado fue vendida la mansión de Rivera, ubicada en Encino, California, por 4 mdd y fue adquirida por Nick Lachey, ex esposo de Jessica SimpsonEn 2017 un juez ordenó la indemnización a las familias de las víctimas que la acompañaban, Arturo Rivera Ruiz, los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yebale y el peinador Jorge Armando Sánchez, con la cantidad de 10 mddEsta cantante mexico-americana que inició su carrera artística en 1991, logró vender en vida un millón de discos en vida y otro millón más de manera póstumaEste año también salieron a la luz dos series biográficas realizadas por dos televisoras: Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí (Univisión) y Jenni Rivera: mariposa de barrio (Telemundo)La primera se realizó sin el apoyo de la familia de la cantante y demandaron a la cadena de televisión, por considera que tiene escenas difamatorias y fue realizada con testimonio de Pete Salgado, ex manager de Jenni, con quien tenía firmado un contrato de confidencialidadLa demanda es por 10 mdd por compensación de dañosVarios libros se han escrito sobre la historia de “la gran señora”, comenzando por su autobiografía Inquebrantable, la cual fue publicada en 2013 pero fue escrita por ella en colaboración con su amiga Laura Lucio meses antes de su muerte, en una semana vendió más de 19 mil copias en EUEn 2015 su hija Chiquis editó un libro titulado Perdón, en el cual cuenta su verdad en torno a la relación que tenía con su mamá, pasajes oscuros de su vida y que motivó el alejamiento con su progenitoraSu libro ha recaudado 5 mdd con lo vendido en México y EUTambién se editaron We love Jenni y Jenni Rivera: la increíble vida de una mariposa guerrera; está en proceso Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí, escrito por Pete Salgado y Gabriel Vázquez, quienes trabajaron con ella durante 10 años, este texto fue la base de la serieEl pasado noviembre Vance Owen, representante de las víctimas, por fin reveló cual fue la causa del este accidente, “un tornillo que controla el elevador, que es como un volante del avión (que causa que suba y baje), tuvo un problema”, declaró a un programa estadounidense, de acuerdo a las investigaciones realizadas por Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), en colaboración con la Dirección General de Aviación Civil mexicanaActualmente su hija Chiquis Rivera es una conocida cantante en el género de la música regional mexicana, que ha comenzado a ganarse un sitio en este mercado por méritos propios, por ejemplo ha estado nominada a Artista Femenina Regional del Año en los Premios Lo Nuestro en 2015Su hermano menos Johnny López, se declaró abiertamente gay hace unas semanas, lo que causó polémica pero fue apoyado por la propia Chiquisnrv