Acusan a Tellería de secuestrar al “Perro” Pelcastre

Simpatizantes de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh) acusaron a la presidenta municipal de Pachuca Yolanda Tellería de secuestrar al dirigente de ambulantes Oscar Pelcastre.Por tanto, un grupo de comerciantes va hacia la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca para exigir que sea liberado. Y responsabilizaron a la alcaldesa de cualquier agresión que pueda pasarle a su líder.Los inconformes instalaron puestos en la plaza Constitución bajo el argumento que firmaron un convenio con la alcaldía que prohibió la instalación de ambulantes en el centro histórico desde finales del año pasado.El convenio para instalarse en ambos espacios públicos, según los ambulantes, es del 7 de diciembre al 7 enero del próximo año.Los ambulantes tuvieron una reunión con el regidor independiente Nabor Rojas y al concluir Oscar Pelcastre fue detenido por la policía municipal.“Venía Oscar con cuatro personas y lo levanta Seguridad Pública de Pachuca. Todo un secuestro. Se lo llevaron, lo golpearon y a sus acompañantes. El comandante dijo que son órdenes de la presidencia municipal de romperle la madre y háganle cómo quieran”.“Yo llevaba abrazado a Oscar y uno de seguridad público gritó que me quitara y todos me pegaron con sus macanas. Me tiraron en el piso cuando un compañero me protege con su cuerpo porque me empezaron a golpear”.