Agua para Grupo Modelo fue concesionada al gobierno estatal

De acuerdo a los académicos, Grupo Modelo se apropiará progresivamente del agua que les correspondería a las comunidades aledañas a la planta.

La administración de Omar Fayad Meneses funciona como intermediario en la explotación del acuífero de Apan, donde Grupo Modelo se abastecerá de agua para producir 9 millones de cervezas al día.La directora de la Comisión Nacional del Agua, María Guadalupe Villeda Amador, dijo que la explotación del acuífero para surtir el polígono industrial de Apan fue dado al gobierno estatal, quien decide y dispone la forma en que se usa el recurso hídrico.El permiso que obtuvo el gobierno local, dijo, cumplió con estudios de factibilidad, no obstante, en dicho terreno se construiría una planta automotriz y no una planta cervecera.La ex gerente de Liconsa descartó que la transformación de cebada en cerveza ponga en riesgo la disponibilidad de agua para la población urbana, como señalaron profesores investigadores de la UAM y UNAM. Hay volúmenes disponibles para consumo no humano."La concesión es un mandato de ley, se solicitan litros de agua para cierto uso, mientras se disponga de volumen en el acuífero y cubran todos los requisitos de preservación, conservación ambientales y administrativos lo pueden explotar", declaró.