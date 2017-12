Confirma el ayuntamiento detención de “El Perro” Pelcastre

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Rubén Muñoz Saucedo, secretario general del ayuntamiento de Pachuca, confirmó a Am Hidalgo que Oscar Pelcastre, dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes (Foideh), fue detenido.En breve entrevista telefónica, el funcionario municipal no precisó la causa de su detención, al argumentar que cometió acciones que no fueron las correctas.Pidió que “se cumpla la ley, hubo algunas acciones que no fueron las correctas por parte de Oscar”.Anteriormente, comerciantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo iniciaron la instalación de puestos ambulantes en las inmediaciones de la plaza Constitución y el Jardín del Arte.