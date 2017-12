Hombres que vigilan El Gavilán no están armados, asegura edil

Publicidad



Aunque en un año se registraron dos enfrentamientos de Tlaxcoapan con Tlahuelilpan, en abril de 2016 y mayo de 2017, justo por la posesión del cerro de El Gavilán, en dos ocasiones personas resultaron lesionadas por arma de fuego.

El cerro de El Gavilán no es custodiado por gente armada, advirtió el alcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz al momento que afirmó que efectivamente se da asesoría jurídica a los vecinos que pelean el terreno con los habitantes de Tlaxcoapan.Negó la existencia de nuevos enfrentamientos y planteó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia en ese lugar para evitar que existan personas armadas.León Cruz declaró que El Gavilán pertenece a vecinos de Doxey, y su administración ha mantenido el apoyo con acompañamiento a través de la Dirección Jurídica para disuadir los enfrentamientos.“Mi trabajo es velar porque los ciudadanos de Tlaxcoapan se sientan protegidos por su gobierno, los habitantes de Doxey que son integrantes de la comunidad de El Gavilán se han acercado con nosotros. Cuando hay un conflicto y no se sienten abrigados por su gobierno, se generan discrepancias que pueden precisar más violencia”, señaló.El pasado 23 de noviembre, el vocero del movimiento de Tlahuelilpan, Horacio Copca Lugo en una manifestación en el palacio de gobierno en Pachuca, acusó que El Gavilán está custodiado por hombres armados que son liderados por Juan Oviedo Bernal, ex director estatal de Transporte y quienes actúan bajo la protección de la presidencia de Tlaxcoapan.Dijo que a inicios de octubre, una menor de 12 años resultó herida por una bala perdida durante un enfrentamiento entre hombres de Oviedo y vecinos de la comunidad de Munitepec.