Video Enfrentamiento entre Policías y Comerciantes ambulantes; termina en captura del Perro

El primer cuadro de Pachuca se mantuvo bloqueado debido a un enfrentamiento entre comerciantes ambultantes, liderados por Oscar "El Perro" Pelcastre y Policías Estatales.Los comerciantes se agruparon en la Plaza Constitución, y la Presidencia Municipal de Pachuca, ubicada en la plaza María Anaya, permaneció cerrada.Como producto de los enfrentamientos, Oscar "El Perro" Pelcastre fue detenido y se encuentra en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.Seguidores de la Foideh permancen agrupados en la plaza Constitución, y se encuentran armados con palos y varillas para enfrentar a los policías como medida de presión para lograr la liberación de su líder.Empleados de la presidencia municipal fueron desalojados, ante un posible, nuevo enfrentamiento.Al término de los acontecimientos, Policías se retiraron a la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca para reforzar la seguridad de las instalaciones, luego de que los seguidores de Pelcastre amenazaran con movilizarse a ese lugar, hasta que soltaran a su líder.Enlace: https://www.facebook.com/amdigitalhgo Rubén Muñoz Saucedo, secretario general del ayuntamiento de Pachuca, confirmó a Am Hidalgo que Oscar Pelcastre, dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes (Foideh), fue detenido.En breve entrevista telefónica, el funcionario municipal no precisó la causa de su detención, al argumentar que cometió acciones que no fueron las correctas.Pidió que “se cumpla la ley, hubo algunas acciones que no fueron las correctas por parte de Oscar”.Anteriormente, comerciantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo iniciaron la instalación de puestos ambulantes en las inmediaciones de la plaza Constitución y el Jardín del Arte