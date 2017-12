Zavala acusa al líder panista Asaél de autoritario

Publicidad

La candidata independiente, Margarita Zavala Gómez, señaló que se equivoca Asaél Hernández dirigente del PAN en Hidalgo al amenazar a militantes que apoyen su candidatura."No sé donde aprendió esas conductas autoritarias y dictatoriales, y además, si no es el partido de Stalin", declaró durante su recorrido por Real del Monte para recabar firmas ciudadanas.El Instituto Nacional Electoral estableció que los partidos no pueden amonestar a militantes por ser un ejercicio ciudadano que no significa un apoyo partidista, dijo la ex panista."Si es cierto que hay algunos dirigentes como él, que han intentado acosar y pues se equivoca, también es cierto que muchos militantes del PAN entraron al partido por el tema de libertades y están haciendo lo que quieren y no los van a poder expulsar", dijo.Agregó que la firma no es una afiliación, sino el respaldo ciudadano para que los candidatos independientes aparezcan en la boleta."Yo le voy a deber a un millón de ciudadanos mi candidatura, otros se la van a deber a una sola persona, o a dos o más, otro al presidente".La ex primera dama, se pronunció a favor de la Ley de Seguridad Interior que impulsan legisladores allegados al PRI y del PAN."Estoy a favor de un marco regulatorio para las fuerzas armadas, a quien, además no sólo las admiro además reconozco su gran esfuerzo en todos estos años, pero no puede estar por más tiempo las fuerzas armadas sin un marco regulatorio, lo que tenga que cambiarse que se cambie".