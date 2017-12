Con indemnización, ex policía puede librar la cárcel

Publicidad

Luego de lograr suprimir la orden de aprehensión en su contra gracias a la obtención de un amparo, el ex director de la policía de Tulancingo, J.V.S., señalado de atropellar y privar de la vida a una niña de 13 años, tiene la posibilidad de evadir la prisión, tras pagar una indemnización de 402 mil pesos, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.Al respecto, el abogado Alfredo Cruz León, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo en la región Tulancingo, señaló que por el actual sistema de justicia, es probable que el ex director de la policía municipal no termine preso.Detalló que la ley estipula para el caso de homicidio culposo, del cual señala a J.V.S., una indemnización de 402 mil pesos a la familia de la víctima, con lo que podría pasar el proceso sin prisión preventiva.“Al no presentarse a la audiencia hubo una violación al proceso, por lo que giraron una orden de aprehensión; sin embargo ahora ya amparado no podrá ser detenido”, dijo el abogado.Finalmente, Cruz León lamentó la falta de sensibilidad y preparación del ex mando policiaco, al no detenerse para auxiliar a la niña, luego de atropellarla, ya que pudo salvarle la vida.“Tuvo que haber sido presentado y enfrentar la justicia desde un principio”, concluyó.