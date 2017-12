Decidirían futuro de Paralímpico

Publicidad

La próxima semana podrían tomarse acciones concretas para definir la situación jurídica del Centro Paralímpico Nacional, a fin de que se decida si la Conade administrará el recinto o lo dejará en manos del Gobierno del Estado, refirió el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.Lo anterior, después de la reunión que sostuvo el pasado miércoles con Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y con el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, donde se habló de la posibilidad de echar a andar el recinto en poco tiempo.Refirió que el Gobernador hizo la propuesta de administrar el recinto y realizar la inversión para rehabilitar las zonas dañadas, o bien, que lo administrara la instancia federal a través de particulares, para que pueda funcionar en beneficio de los guanajuatenses.“Primero habría que revisar el tema jurídico, sin embargo la contestación también fue decir no me parece mal, le entro, hay esas dos disyuntivas, que le entre el estado con recursos y administre, pero tendría que haber primero un comodato y luego una donación del gobierno federal al estado”, dijo.Ortiz Gutiérrez señaló que poner en marcha el Centro Paralímpico Nacional también es de beneficio para la federación, pues dejarán de tener un elefante blanco al cual se le hicieron importantes inversiones.“Si no se pudiera jurídicamente hablando por los tiempos, bueno que le entraran ellos a través de la concesión a particulares o como fuera, pero la cosa es que ya se ponga a trabajar”, enfatizó.