Mejoran calidad de vida con estufas

Con su nueva estufa ecológica, la señora Reina Caudillo Ramírez y su hijo José Hernández Caudillo, habitantes de la comunidad San Roque podrán mejorar su calidad de vida y evitar accidentes que constantemente eran ocasionados por su fogón tradicional.A su avanzada edad y después de haber perdido la vista, la señora Reina requiere de apoyo constante para realizar sus actividades diarias y dijo que ahora que tendrán esta estufa, será más fácil tanto para ella como para su hijo.“Ya no miro, mi muchacho me ayuda a hacer mis cosas, ya está más moderno este fogón, me va a servir para hacer mis tortillas y mi comida”, dijo.La señora Reina contó que el fogón de leña con el que estuvo cocinando varios años le ocasionó problemas, pues un día cuando estaba cocinando no se percató que había unos papeles cerca, los cuales se prendieron y se hizo un pequeño incendio que pudo controlar.“Ya no me arrimo tanto al fogón porque está la lumbre, el otro día ya me andaba quemando con unos papeles, agarré un palo para apagarlo y le grité a la vecina pero no me escucharon, lo bueno es que tenía una cubeta con agua y se apagó el fuego, ahora va a ser menos peligro”, dijo.Por su parte, el señor José agradeció este apoyo que le facilitará la vida a su mamá, quien es ya una persona de avanzada edad y que requiere de equipos que le ayuden a realizar sus actividades de manera segura.La estufa ecológica que recibió la señora Reina forma parte del programa de Fogones Ecológicos de la dirección de Desarrollo Social y Humano, que durante esta administración a otorgado 5 mil de éstas a familias de comunidades rurales.Durante este evento se entregaron mil 266 certificados de estufas ecológicas, que serán entregadas a domicilio, y para 2018 se proyecta la entrega de mil 200 estufas ecológicas, con una inversión de 3 millones de pesos, en beneficio de 5 mil habitantes de más de 60 comunidades rurales.