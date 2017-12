El síndico Nicolás Hermosillo aclaró recursos

Publicidad

Al denunciar algunos elementos policiacos sobre el recurso del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) “que no se aplicó parejo”, el Síndico informó que hay escalafón.Policías municipales dijeron a Al Día que como cada año, el martes pasado les hicieron llegar un recurso importante del Fortaseg, sin embargo denunciaron que no fue parejo.Indicó un policía que mientras a él le llegaron un promedio de, hubo quienes recibieron hastay otros más.Argumentó que todos sus compañeros diariamente salen a jugarse la vida en resguardo de la seguridad de los pobladores y por tanto solicitaron que sea parejo el apoyo que brinda la federación.El síndico Nicolás Hermosillo, dijo sobre el tema que el Fortaseg no dice que debe ser un incremento de la misma manera para todos los policías.Y reiteró que hay escalafón y por tanto “hay unos que tienen derecho a una cantidad y otros a otra cantidad, ya sea por antigüedad, por grado o varios otros factores que intervienen para fijar el monto”.Indicó que los policías deben tener la certeza que el Gobierno Municipal podrá ahorrar en obras, buscando mejores presupuestos, mejores precios pero jamás escatimar o regatear los derechos laborales de nadie.Sostuvo que dicho fondo es auditado por la Federación, por lo que no se puede usar al libre albedrío.Recordó que el recurso que se ha estado entregando a los elementos, es justamente lo que tenía que llegar y es de acuerdo a lo presupuestado y lo planeado.No dio a conocer el número de elementos policiacos, ya que dijo es un tema que no se puede ventilar, sin embargo, recordó que para todos ellos llegó el bono anual que les envía la federación.“Es importante mencionar que la política del Presidente de la República, es que no podemos tener buenos policías si no tienen buenos sueldos”, dijo.Indicó que además del bono del Fortaseg, el policía recibirá todos los fines de semana diferentes depósitos, las partes del aguinaldo, su fondo de ahorro y su pago catorcenal.