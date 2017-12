Llevan de nuevo arte a colonias populares

Publicidad



“Muchas veces como público quiero que me acompañen (a eventos culturales) y la gente dice ‘es que como que no es para mí’, entonces muchos ni siquiera han probado, y es esto de romper la barrera de que el arte es elitista”, comentó.

“Formar un círculo virtuoso en una persona que se empieza a involucrar con las artes puede tener el poder de transformar su vida”, puntualizó Devars.

Sin embargo, no se trata de una taréa fácil, “somos un festival independiente, no tenemos un peso”, por lo que la difusión del mismo se dificulta, “el tema de los programas impresos y los posters, nunca va a ser suficiente”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Sí la gente no va al arte, el arte puede ir a la gente’, bajo esta premisa nació el festival “De la Calle”, único en México que es multidisciplinario yCuatro mil personas y 21 colonias visitadas ya están en los registros de este evento queHace cuatro años, Jonathan Devars, comunicólogo y gestor cultural,a colonias alejadas.Para que los vecinos de las colonias a visitar con este evento conozcan de él,, pero en ocasiones no hay compromiso suficiente y no todos se enteran.Sobre cuál es la mayor dificultad de este proyecto, señaló entre risas que esPara la cuarta edición de “De La Calle”, se contará conde danza, música, fotografía, pintura, teatro y títeres.Destaca que por primera vez un colectivo extranjero será parte de la oferta de artistas, con la presentación de, una compañía de teatro japonés.Además de la perspectiva incluyente, con la participación delDurante los siguientes seis días visitará las colonias Las Trojes, Lomas de Medina, Jardines de San Sebastián, Azteca, Libertad y cerrarán en el Centro Histórico el 16 de diciembre.