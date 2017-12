Publicidad

En el grupo de facebookusuarios reportan a este perro que se encuentra encadenado, sin agua ni comida, muy delgado y viviendo en sus desechos.Mencionan que se ha hecho un reporte all para que acudan a realizar una visita de inspección y evaluar la situación, pero por ser una zona irregular en la Colonia San Marcos, no se ha logrado identificar el domicilio exacto.A través de las redes sociales, se hace una invitación a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato animal que conozcan.Se le ha intentado comunicar al dueño, pero un río que cruza no permite el paso, mientras el can continúa en la azotea.