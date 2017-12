GRILLA JUDICIAL

Publicidad

Ayer en la inauguración del Centro de Justicia en su natal Purísima del Rincón, el gobernador Márquez le dijo en corto a los magistrados que su favorita para encabezar el Poder Judicial es la magistrada civil Claudia Barrera, quien ya hace cuatros años buscó el cargo.Eso sí, Márquez también les aclaró que será tarea de quien es comadre de Rafael “Gallo” Barba, compadre de Márquez, lograr la unanimidad para la votación del 3 de enero, de la que hoy está lejos.Pero un bloque de al menos 10 de los 22 magistrados con derecho a voto no están dispuestos a doblar las manos y darán la batalla por dejar a Diego León Zavala. Aunque también cabe la opción de que no termine siendo ninguno de ellos en aras de la “unidad”.Luego de dos años de gestión, en el Gobierno Municipal ya se dieron cuenta de que tienen dos ediles Contreras, uno de apellido y otro de hechos.*Oposición azulY es que en las últimas semanas ha quedado claro que los señalamientos que más ámpula causan a la administración de Héctor López Santillana no son los del regidor del verde Sergio Contreras, tampoco los de los priístas Salvador Ramírez Argote y la regidora Norma López Zúñiga, sino los del síndico blanquiazul Carlos Medina Plascencia.*No y noMientras el regidor del Partido Verde lleva el Contreras en el apellido, el síndico panista lo lleva en los hechos, como muestran sus declaraciones de ayer; Medina se pronunció en contra de que el Municipio done un terreno para que el estado construya un mega estacionamiento y no reciba nada a cambio.*ObservadorTambién cuestionó la administración en la Secretaría de Seguridad y advirtió que se ponen en riesgo los recursos por las irregularidades en los procesos de compra, y de paso también expresó comentarios sobre la reunión que tuvo el Alcalde la tarde del miércoles con empleados de militancia panista.*SoloPor lo que se ha visto en los últimos días el síndico azul no quitará el dedo del renglón en los temas en los que ha emitido postura, veremos si alguien en el Ayuntamiento decide hacer frente a los señalamientos o mantienen su decisión de dejar que el Alcalde resuelva solo los problemas.En el proceso interno para definir sus candidaturas a 2018, los jaloneos entre los grupos internos de los partidos están a todo lo que dan, pues la cuenta regresiva para registrar a los aspirantes está a la vuelta de la esquina.*Todos igualComo en los partidos con mayor militancia, por ejemplo el PAN en León, al alcalde Héctor López Santillana un día le dicen que sí va y al siguiente día le dicen que se espere un poco para que le definan si buscará la reelección el próximo año.*Grandes y chicosEn las mismas están los partidos con menos militancia, como el caso de Morena, que a decir de muchos podría tener posibilidades de posicionarse y ganar algunos cargos en 2018 pero eso dependerá de si se ponen de acuerdo y aprovechan la inercia nacional de Andrés Manuel López Obrador.*Pura grillaEn Morena nada más no se pueden poner de acuerdo, para la candidatura a la Alcaldía de León está más que puesto el ex regidor priísta y ex presidente de la Coparmex León, Aurelio Martínez Velázquez, el problema es que las grillas internas no permiten que esa candidatura tenga luz verde.*RespaldoLa mayor fortaleza de Martínez Velázquez es su cercanía con liderazgos nacionales de Morena como el mismo López Obrador y Yeidckol Polenvsky -secretaria general del partido- y con dirigentes estatales como Ernesto Prieto, pero también hay otro grupo encabezado por la secretaria general Alma Alcaraz que no lo ven con buenos ojos.*Opción BAún hay tiempo para que Morena termine de cocinar sus candidaturas, mientras eso ocurre Aurelio Martínez ni sufre ni se acongoja pues como todavía sigue siendo priísta también hay voces en el tricolor que lo animan a buscar una candidatura por este partido.*En la boleta.Morenista o tricolor a muchos les gustaría ver a Martínez Velázquez en la contienda electoral del 2018, dicen que su perfil ayudaría para que el proceso no fuera tan aburrido ya que el empresario se caracteriza por ser polémico, al menos daría de qué hablar en campaña.Sin tanto ruido, el 30 de noviembre el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato hizo cambios, tomó protesta la comisionada presidenta de este organismo hasta 2019 María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, que relevó en el cargo a Mario Alberto Morales Reynoso.*Otros cambiosAyer el gobernador Miguel Márquez Márquez envió al Congreso del Estado la lista de candidatos para ocupar la silla vacante en el Consejo del IACIP desde 2016.*De casaLos propuestos son Oliver Humberto Muñiz Jasso y Claudia Angélica Durán Hernández, quienes actualmente laboran en el instituto, el primero como director de archivonomía y la segunda es la administradora general. La terna la completa Ángela Lorena Vela Cervantino*A prisaEl Congreso deberá analizar a los candidatos y definir al nuevo comisionado en tiempo récord, antes de que los diputados se vayan de vacaciones.*Tercer cambioPronto quedará libre otra silla del Consejo del IACIP y tendrá que venir un segundo proceso para definir al nuevo comisionado que releve en el cargo a Mario Alberto Morales, quien concluye su gestión el 20 de diciembre.La diputada del Partido Verde Beatriz Manrique Guevara perdió, pero ganó; ayer se dieron a conocer los resultados de la contienda para la dirigencia nacional de su partido y la legisladora guanajuatense quedó en segundo lugar.Con 50 mil 136 votos ganó el senador Carlos Puentes Salas, mientras que Bety obtuvo 42 mil 325.Pero no pierde, pues con los seis debates que formaron parte del proceso de elección logró posicionarse a nivel nacional y eso le da puntos que podrían ayudarle para que se cuele en la lista de candidaturas del PVEM al senado.Foto: Especial.