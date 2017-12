Denuncian mala planeación de obras públicas

Publicidad

Ayer, en sesión del Ayuntamiento, los ediles discutieron sobre las múltiples obras que están en proceso en la ciudad, señalaron no sólo que están abonando a la contaminación, sino que hay ya varios casos de contratistas que no están haciendo bien su trabajo, por lo que el Alcalde se comprometió a poner orden.El regidor priísta Salvador Ramírez Argote expuso ante todos los miembros del cabildo que percibe una deficiente planeación en las obra públicas municipales y estatales en curso. Ejemplificó con los bulevares Mariano Escobedo, Hidalgo, entre otros.“A todos nos consta y los ciudadanos lo padecen a diario, que hay obras en proceso desde hace meses que no avanzan, pasan semanas y hasta meses con la tierra abierta, pero sin nadie que trabaje por hacer avanzar la obra”, reprochó el edil.

La obras en el Hidalgo continúan. Foto: Especial

Señaló que la tierra que dejan y que es removida o levantada por cientos de vehículos a diario, es lo que están abonando a la mala calidad del aire.Pidió al presidente municipal Héctor López Santillana que girara la instrucción a la Dirección de Obra Pública de que “apriete” a los contratistas que tiene a su cargo, y que en caso de que no cumplan, les aplique sanciones.En el caso de las obras estatales, pidió se exhorte al Gobierno del Estado a que ponga mayor diligencia para que sean concluidas lo más pronto posible.Por su parte, el Alcalde aseguró que ha hecho lo que se le pidió, pero que seguirá reforzando las peticiones a las instancias responsables y que apoyará en sancionar a los contratistas que no estén cumpliendo.“Aunque también hay que tomar en consideración que cuando muchas veces se hacen los proyectos ejecutivos de algunas obras que se hacen basadas en un diagnóstico sobre la calidad de la superficie de rodamiento, no estoy disculpando a los contratistas, pero muchas veces cuando se inicia la obra y en el momento de hacer el levantamiento de las lozas ya antiguas y muy dañadas, en ese momento pueden darse cuenta también de la situación en la que se encuentra el drenaje o la red de agua potable.“Es el caso del bulevar Hidalgo, donde se tomó la decisión de incorporar al SAPAL, lo cual provocó que la obra generara un mayor alcance, por ello un mayor requerimiento de tiempo”, justificó.La regidora priísta Norma López Zúñiga pidió que la Comisión de Obra Pública revise el estatus de las obras y los casos de los contratistas.