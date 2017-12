Exigen mano dura a la verificación vehicular

Publicidad

Mano dura en la verificación vehicular fue la petición del gobernador Miguel Márquez Márquez a los ayuntamientos, ante la precontingencia ambiental en el corredor industrial en los últimos tres días.Mencionó que tanto los gobiernos locales como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) deben estar atentos para la aplicación de sanciones por quema de esquilmo, “hay que apretar más”.Aunque no dejó de indicar que “el clima tampoco ha ayudado, estos días no ha habido viento”, además de que el problema no es privativo del bajío, púes también el Valle de México y otras áreas con planicies adolecen en este tema.Asismismo, descartó el “Hoy No Circula” y enfatizó la importancia de evitar la quema de basura.