Se va Secretario del IEEG

El secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Juan Carlos Cano Martínez, deja el cargo a partir del lunes próximo.Luego de participar como aspirante en la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local, la cual emitió la Junta de Coordinación Política del Senado el 5 de octubre, el Secretario Ejecutivo acordó con los Consejeros Electorales su salida, independientemente de los resultados de la magistratura a la que aspiraba en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG).Cano Martínez no fue electo Magistrado Electoral sino Dolores López Loza, ex consejera del IEEG y recién nombrada como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato.Juan Carlos Cano, en su intención de ocupar dicho cargo, envió sus documentos a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en el periodo del 9 al 13 de octubre, requisitos de postulación que se analizaron en la Comisión de Justicia del Senado y que se resolvió a través de la designación, el pasado 7 de diciembre.Cano Martínez ingresó al IEEG en julio de 2003 donde ocupó el cargo de Consejero Ciudadano durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2002-2003; posteriormente fue Secretario del Consejo General, del 11 de noviembre de 2004 al 9 de septiembre de 2010; también se desempeñó como Director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, del 6 de octubre de 2014 al 2 de febrero de 2015; fue encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, del 3 al 11 de febrero de 2015 y finalmente fue nombrado Secretario Ejecutivo el 12 de febrero de 2015.Leopoldo Roberto González Morales, actual secretario particular de la Secretaría Ejecutiva, se quedará como encargado de despacho a partir del día 12 de diciembre.