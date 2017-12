Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contrató como asesor a, el ex Procurador General de Justicia de la Ciudad de México.De acuerdo con el directorio del máximo tribunal del País, el ex colaborador de Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno capitalino, se sumó al equipo de trabajo del Ministro presidente.Ríos se integra a un grupo de seis asesores que trabaja para Aguilar, entre los que se encuentran Guillermo López Figueroa, ex director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, y Jorge Moreno Collado, ex consejero del mismo organismo.Con su incorporación, el ex Procurador vuelve al Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de 7 años de haber dejado sus filas.En el 2010, Ríos fue nombrado secretario particular y luego coordinador de asesores de Mancera, cuando éste se desempeñaba como titular de la PGJ-CDMX.Antes, había laborado una década en el PJF donde su último cargo fue el de secretario del Tercer Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, entonces a cargo de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, destituido como magistrado el pasado 26 de abril.Para Ríos esta no será la primera vez que trabaje en el máximo tribunal del País, ya que en 1998 fue secretario en la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, cuando el presidente de la SCJN era el ministro José Vicente Aguinaco Alemán.Ríos fue Procurador capitalino del 5 de diciembre de 2012 al 24 de junio pasado, fecha en que presentó su renuncia de manera irrevocable.Su salida ocurrió luego de que la PGJ-CDMX fuera públicamente criticada por la difusión en redes sociales de datos de la vida privada de Lesvy Osorio, la chica que apareció muerta en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de este año.Los mensajes en Twitter de hecho fueron borrados de la cuenta oficial de la Procuraduría y el Gobierno de la ciudad ofreció una disculpa por el manejo de la información."Absolutamente equivocado, reprochable, la Ciudad de México no puede tener este tipo de informaciones desafortunadas que nada tienen que ver con nuestra política y que nada tienen que ver con nuestro cuidado a las víctimas", dijo Mancera unos días después de la muerte de la joven."Entonces, me parece que no fue nada afortunada esta forma de manejar la información", agregó el Jefe de Gobierno.]]>