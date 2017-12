Corredor Industrial

Publicidad

Para considerar.

El futuro que ya llegó.

Bienvenidos a bordo.

En la barra.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por fortuna llegamos al viernes y hoy le contamos que si usted espera que en la última ronda de negociación del TLCAN se defina el futuro del automotriz, lamentamos decirles que esto no sucederá.Al menos esta es la proyección de Eduardo Solís Sánchez, quien comanda la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y que ha estado presente en las cinco rondas de negociación.Una vez que concluyó su participación en México’s Auto Industry Summit en Poliforum León, nos compartió que para México en el sector automotriz no existe una contrapropuesta, sino una sola propuesta: que las reglas del juego se mantengan, considerando que las condiciones del NAFTA son rígidas y sin embargo se han cumplido, logrando productivos negocios entre México, Estados Unidos y Canadá.Apuntó que las propuestas que ha hecho la contraparte en la regla de origen es tan irreal que ni a las propias compañías estadounidenses les será posible cumplirla.Así que para Solís Sánchez en Washington no se espera avance, México reafirmará su postura del sector automotriz en la negociación y no existe expectativa de que algo importante vaya a ocurrir en el rubro.De paso nos adelantó que la Asociación, en conjunto con la Secretaría de Economía, antes de concluir el año estarían presentando un estudio especializado en la logística de México, acciones que habrá que implementar sobre todo en el Bajío para seguir sosteniendo el desarrollo del sector.En Guanajuato ya existen compañías en las que prácticamente su producción está a cargo de robots, un ejemplo es Guala Dispensing.En su planta ubicada en Puerto Interior desde que entra la materia prima hasta que sale el producto es controlado por robots, su sistema automatizado únicamente deja de usarse cuando entra la mano de sus 250 colaboradores, durante el proceso de calidad y para supervisar que el sistema funcione las 24 horas, los 365 días del año por medio de tres turnos.La compañía de origen francés que en 2014 multiplicó por tres su producción (de 100 millones de atomizadores anuales a 300 millones) en su factoría de Silao, envía el 95% de sus productos a países de América, América del Norte y Europa.Guala, la primera compañía en firmar contrato para llegar al parque industrial al frente de Luis Quiroz Echegaray el próximo año, prepara la integración de nuevos productos, mejora de atomizado y el reto de atacar más mercado, temas que al interior de la planta que dirige Humberto Bañuelos se guardan en completo secreto.Lo cierto es que aunque en un inicio no existe la necesidad de ampliar su planta, cuentan con una extensión territorial que les permitiría en caso de necesitarlo, construir una planta espejo.Viva Aerobus, de enero a octubre pasados reportó un crecimiento del 84% en el número de pasajeros desde y hacia León, versus el mismo periodo del año anterior.Las cifras fueron compartidas por los directivos de la aerolínea durante el vuelo inaugural de León a Tijuana, ciudad fronteriza en la que la empresa de Roberto Alcántara Rojas tuvo un aumento del 42% en el número de clientes desde y hacia dicho destino.Esperan que en este nuevo trayecto transporten a más de 60 mil pasajeros al año. A nivel nacional, en los primeros 10 meses del año Viva Aerobus ofreció servicio a 6.5 millones de pasajeros, representando un incremento del 30% respecto al mismo periodo de 2016.Grupo IAMSA es el conglomerado de transporte más grande en México con sus marcas comerciales: Ómnibus de México, ETN, TAP, Primera Plus, Aers, TMT Caminante, La Línea y Autovías.Para recordar: Viva Aerobus comenzó su historia en 2006 con un vuelo de León a Monterrey y actualmente con 23 Airbus A320, incluyendo dos A320neo, cubren 88 rutas a 37 destinos diferentes.Aprovechando que es viernes terminamos con el siguiente dato: En el Estado de Guanajuato existen 800 negocios entre bares y cantinas que generan empleo directo a aproximadamente 10 mil personas de acuerdo a la Confederación de Bares y Cantinas al frente de Francisco Javier Quiroga López.Las ciudades de Guanajuato que concentran más negocios del sector son León, Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Celaya e Irapuato.Entre las cantinas más antiguas del Estado están la Cantina San Miguel en la avenida Insurgentes en San Miguel de Allende; El Incendio en la capital del Estado; y La Taberna en León.Con la esencia tradicional de las cantinas fuera de la Ciudad de México, es el segundo o tercer destino con mayor número de estos negocios en el País.Además de los empleos directos habría que sumar los indirectos, que además de proveedores nos vienen a la mente el bolero, el que vende las flores, el de la lotería y hasta el que ofrece toques eléctricos.