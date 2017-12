Escuelas flexibles por época de frío

Publicidad

El delegado regional de educación en Celaya, José Manuel Subias Miranda, informó que a partir de la época invernal, las escuelas tendrán flexibilidad con el fin de evitar enfermedades entre los alumnos.En caso de bajas temperaturas, se podrá cambiar la hora de entrada a clases, el horario en que se lleve la materia de Educación Física y además del uniforme, se podrá llevar ropa abrigadora con el fin de que que no se exponga a los niños al frío.“Se sugiere mantener a los niños bajo resguardo, significa que eviten hacer actividades al aire libre por las mañanas, si tienen Educación Física a las diez de la mañana pues que la cambien a las once u once y media”, refirió.Con el objetivo de preservar la salud de los niños y prevenir enfermedades cardio respiratorias, recomendó abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, que los alumnos lleven alguna chamarra adicional.En caso de que que los menores de edad presenten síntomas de gripe o refriados, recomendó a los padres no mandarlos a la escuela, no automedicar y llevarlos a consulta médica, sobre todo por los casos de influenza estacional.También asegurar la correcta ventilación en los salones de clases, mantener limpios los aparatos didácticos, las superficies de trabajo y que los niños se laven las manos con frecuencia, sobre todos si están en contacto con personas enfermas.Dichas disposiciones, serán informadas a las autoridades escolares, supervisores de zona, directores y a los responsables de los centros de trabajo.Subias Miranda informó que en caso de alguna contingencia por las bajas temperaturas, mantienen constante comunicación con Protección Civil, con el fin de suspender las clases cuando sea necesario.“Protección Civil nos determina las temperaturas de las zonas de la región, incluso nos determina cuando tenemos que cerrar alguna escuela y que los niños no vayan a clase por alguna contingencia, mantenemos comunicación con ellos”, finalizó.