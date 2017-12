Regidor quiere otro elevador en la Presidencia

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El regidor panista Israel Herrera mencionó que quiere un elevador que llegue al segundo piso de la Presidencia para ayudar a las personas que sufren alguna discapacidad.“Estamos esperando que venga mantenimiento que se pondrá en comunicación con Oficiala Mayor y Obras Públicas para hacer los ajustes que necesitamos de la obra civil y poder hacer la contratación del elevador para personas con discapacidad y adultos mayores”, externo el regidor.Comentó que va lento pero no quitarán el dedo del renglón hasta que los adultos mayores y personas con discapacidad tengan una forma rápida, fácil y segura de acceder al Palacio Municipal.Tienen contemplado hacer esto con un presupuesto de 200 mil pesos, mismo que ya analizaron con las empresas que se postularon, y tomando en cuenta cualquier ajuste.Además planteó que se cambie el elevador de la entrada; argumentando que este ya no sirve y saldría más caro repararlo que comprar uno nuevo.“Hay algunas voces tercas y necias de que se va a mandar a arreglar, es tirar dinero bueno al malo, no funciona, se tiene que cambiar”, señaló.Dijo que seguirá exigiendo que se brinden las condiciones necesarias para la ciudadanía y que puedan acceder al Palacio Municipal.