Se desmarca de aumento a Ayuntamiento

La regidora priista de Celaya, Montserrat Vázquez Acevedo, se desmarcó de un posible acuerdo entre los miembros del Ayuntamiento para incrementar sus sueldo.El pasado viernes, el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, dio a conocer que en la propuesta de egresos que se contempla aprobar un incremento de más del 4 % al salario de regidores y síndicos.La edil manifestó que los actuales no son ni los tiempos ni las circunstancias adecuadas para contemplar un incremento al salario.“Yo creo que ninguno de nosotros tiene necesidad económica como para subirnos unos cuantos pesos. No es el momento, y no son las circunstancias.“Me preocupa que traten de manera reiterada de engañar a la ciudadanía en que hay un acuerdo general o unánime, cuando ni eso se ha logrado hacer”, expresó.Sostuvo que dicho incremento vulnera más la relación que pudiera existir entre la ciudadanía y la clase política local.Además, reconoció que el Ayuntamiento del que forma parte se ha mostrado ineficiente ante las necesidades de los ciudadanos.“Desde un inicio les dije que era una de las cuestiones que teníamos que evitar a costa, el vulnerar más la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de la política”, comentó.“Ante la ineficiencia que hemos mostrado. Es vergonzoso, yo sí quiero salir a la calle con la frente en alto y decir, lo que ganamos lo devengamos, y ni siquiera voy a decir que lo desquitamos, pero por lo menos no lo incrementamos”.