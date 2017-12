Frente, sigue adelante

Publicidad

Por fin, este viernes por la noche, el Frente Ciudadano, decidió el método de la coalición que mantiene unidos a los tres partidos contra lo que se rumoraba. Dicha coalición le dieron el nombre de “Por México al frente” por lo que la unión de fuerzas sigue adelante, más fuerte que nunca. Todavía no nombra su candidato, pues solamente se llevó a cabo el registró ante el INE. Sin embargo, el método que seguirán, será el que fije el PAN para la Presidencia de la República y para la ciudad de México serán las reglas que fije el PRD. Presencié ante los medios, principalmente televisivos, con la presencia ica del titular del Instituto y varios consejeros, que se encontraban en mesa aparte y desde luego los representantes de cada partido: Ricardo Anaya por el PAN, Alejandra Barrales por el PRD y Dante Delgado por Movimiento Ciudadano, mas otros personajes que estuvieron en el presídium y que no voy a citar. Asimismo, entre el público asistente ante tan importante evento, estaban Senadores y Diputados de todos los partidos y desde luego, me gustó mucho, la importancia que se le dio al evento, tanto por los protagonistas del mismo, como por parte del INE y todos los medios de comunicación. Dante en su discurso, colmó de cumplidos a sus homólogos. Barrales dijo que los tres partidos, habían unido sus fuerzas, con el objetivo de cambiar el rumbo del país y que México atraviesa por una situación de emergencia. Mencionó que existen dos alternativas al respecto: Hacer como que no pasa nada y esperar la repartición de los cargos para la próxima elección. La otra alternativa es no resignarnos, ir para adelante en la búsqueda del cambio que México espera y que el camino seguido, no fue nada sencillo. Por su parte Ricardo Anaya, agradeció a los homólogos su participación, mediante las felicitaciones correspondientes, pero de manera especial se refirió a Miguel Ángel Mancera a quien agradeció su empeño puesto en la consolidación del Frente haciendo referencia en forma particular, a los que han colaborado con el esta alianza que finalmente se concretó. Hizo referencia a varios aspectos que el PRI ha propiciado y enormemente, entre ellos la corrupción rampante, la violencia inaudita, haciendo referencia de que este año ha sido el más violento de todos, citando el número de víctimas. Asimismo, resaltó la pobreza que impera en nuestro país y que ha ido en continuo aumento, para llegar a la cifra de 53 millones de pobres, por lo que el sistema ha sido un rotundo fracaso. Por último, mencionó que el Frente se planteó tres metas principales: acabar con la corrupción, eliminar la impunidad y abatir la pobreza que existe en el país y que se van a ganar todas las elecciones de 2018 empezando por la presidencia de la república, mostrando los tres partidos, entusiasmo y seguridad al respecto. Desde tiempo atrás, tanto Ricardo Anaya como Miguel Ángel Mancera, han manifestado su deseo de encabezar dicha lucha, sin menospreciar a los demás candidatos, que también han manifestado su decisión al respecto. Considero que lo más lógico en este caso, es que sea un Panista, quien sea el próximo candidato a la Presidencia de la República, por ser el partido más antiguo de los tres que conforman la coalición y haber tenido más votos en las elecciones pasadas. El Frente ciudadano lo constituyen tres partidos políticos, que tienen una diferente ideología, pero también intereses comunes que finalmente los unen, como se ha visto a lo largo de diferentes elecciones pasadas, qué para efectos únicamente electorales, se han unido. En tiempos pasados se veía imposible su unión, pero actualmente, es viable la misma, por diferentes razones que no voy a abordar ahora. Por su parte el PRD, ya definió a Miguel Ángel Mancera como su posible candidato, y la ventaja que tiene Mancera, es que fue uno de los formadores del Frente y que ha manifestado que no pretende causar división en el mismos solicitando que haya una contienda interna, es decir que haya competencia abierta, para tomar la decisión. Sin embargo, manifestó qué aun siendo Ricardo Anaya, sin importar el método que se elija para la determinación del candidato, aunque antes ya señalé el método a seguir. Por su parte, el PAN, por primera ocasión, ha sido convocado para apoyar a su líder Ricardo Anaya, y estarán presentes en un acto preparado de manera especial para este Domingo 10, varios Gobernadores, Senadores y Diputados afines a Ricardo Anaya, además de la militancia, que también estará presente. Los que no asistirán, son los Senadores llamados “rebeldes”, que no sé si han sido convocados para apoyar al presidente del Partido. Se ve venir, que será Anaya, por diversas consideraciones, quien será el candidato a la presidencia de la república. Por lo que habrá que ver lo competitivo que resulta el Frente, respecto a los dos candidatos virtuales que existen, que son Meade y López Obrador.