Sin calidad de aireDurante toda la semana y días pasados, la calidad del aire de los municipios del Corredor Industrial fue mala, incluso se llegó a la precontingencia en ciudades como Celaya, Salamanca y León y en Irapuato no se estuvo muy lejos, toda esta mala calidad del aire es a decir de muchos por la falta de acciones de las dependencias gubernamentales.En todos los municipios es evidente la falta de acciones de las autoridades municipales y estatales.Todo evidenció la falta de protocolos por parte de los gobiernos municipales de Irapuato y Celaya. La tardía o nula reacción de las autoridades correspondientes en Celaya, quedó muy por debajo de acciones que sí se tomaron en municipios como León o Salamanca. La excusa del director de Medio Ambiente en Celaya, Gastón Peña Maldonado, fue que fueron contingencias muy diferentes e incluso achacó los altos niveles de micropartículas por un campo de futbol de tierra a un lado del centro de monitoreo ubicado en la colonia San Juanico.Esto no fue algo nuevo o que debía tomar por sorpresa a las autoridades municipales ya que a lo largo del año la calidad del aire en Celaya no ha sido buena y es algo con lo que, según expertos, nos debemos empezar a acostumbrar con las medidas necesarias. A lo que sí están habituadas las autoridades en Celaya es a minimizar los problemas y mientras las autoridades de municipios del Corredor Industrial invitaban a la ciudadanía a no realizar actividades al aire libre y estar atentos a la información, en Celaya pasaron de noche estas acciones.El día de la precontingencia no hubo ningún comunicado, declaración o publicación en redes sociales que informara a la ciudadanía que había precontingencia y las acciones a tomar. Gastón Peña afirmó, pasada la precontingencia, que hubo coordinación con dependencias involucradas y que las acciones antes mencionadas no venían en el protocolo del Instituto de Ecología del Estado a menos de que hubiera contingencia. El mismo Instituto evidenció la falta de un Comité Técnico de Contingencia en el municipio y sólo se sigue un protocolo de fase preventiva que evidentemente no emitió la información necesaria a la ciudadanía esta semana.En Irapuato la cosa no estuvo mucho mejor. En mayo de este 2017 las autoridades municipales y estatales anunciaron que el municipio ocupaba el primer lugar en quema de esquilmo, con ocho quemas de las 40 que atendió la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), con una extensión de 217 mil metros cuadrados, seguido de Salamanca y Yuriria.Así lo anunció el titular de la PAOT, Juan Pablo Luna Mercado, el pasado junio cuando presentaron el Programa Emergente para la Prevención de Quema de Esquilmo, para primavera-verano 2017, donde prometieron endurecer los castigos y la vigilancia, y al parecer, no fue así.Y es que aunque la ciudadanía ve las columnas de humaredas en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo por la noche, la Dirección de Medio Ambiente, a cargo de Gonzalo Guerrero Guerrero, en Irapuato, parece que se encierran temprano en sus casas y no se dan cuenta de que no es niebla lo que recorre las calles de la ciudad, sino el humo de esta constante quema.Nuevamente, el endurecimiento de castigos y vigilancia quedó, otra vez, en el discurso, además de los boquetes en el pavimento de toda la ciudad por las obras que se realizan en distintos puntos, que dejan a los irapuatenses sin ver el camino por donde van.Márquez y el ajedrezEn la recta final de su sexenio el gobierno de Miguel Márquez acomoda las fichas del ajedrez.En el Poder Judicial desde Palacio de Gobierno ya se dijo la favorita: Claudia Barrera Rangel.Claudia intentó hace cuatro años la Presidencia del Tribunal pero terminó por pesarle la sombra de Rafael “Gallo” Barba, el empresario irapuatense compadre del gobernador Márquez y de ella también.Se supone que se trata de otro Poder Público, pero ya conoce usted eso del mito de la división de poderes. Tal parece que los magistrados esperan la línea o el visto bueno desde Paseo de la Presa.En otro terreno, el de la nueva Fiscalía Anticorrupción en Guanajuato, Márquez también tendrá uno de los suyos, pues aunque no conozca al elegido ni lo haya encartado en lo particular para que él quedara, sí se trata de un subordinado del procurador Carlos Zamarripa, quien es el empleado del Gobernador.Marco Antonio Medina Torres fue electo con apenas los 24 votos necesarios (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el independiente David Landeros) contra 11 en contra de PRI y PVEM. La discusión ya usted la conoce entre los que defienden un proceso apegado a la legalidad y los que cuestionan que la elección de un empleado de la Procuraduría no garantiza el perfil de autonomía.El elegido no es culpable de un proceso que desde un principio se advirtió que traería problemas. Desde la Ley y la convocatoria los diputados lo enredaron todo y la baraja de opciones quedó muuuy cortita.Ya veremos de qué está hecho cuando el elegido tenga que investigar asuntos incómodos para sus jefes.También esta semana el Ejecutivo envió sus propuestas para el Tribunal de Justicia Administrativa. Para la nueva Quinta Sala Especializada en materia anticorrupción la propuesta es que se quede Arturo Lara López, quien ocupaba esa silla de manera provisional desde que se creó en junio pasado.En una jugada de tres bandas en la silla de la Sala de la que era propietario Lara López, se propone a Gerardo Arroyo, un funcionario de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Nadie pone en duda su perfil pero al final también es un subordinado del auditor Francisco Javier Pérez, otro puesto que, aunque es un brazo del Congreso del Estado, igual tiene sus ligas en Palacio de Gobierno.Y de Lara López es un abogado de prestigio, aunque sin perder de vista que hijo de un funcionario de primer nivel del gabinete de Márquez, el Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior.Al mismo tiempo termina su periodo de siete años en ese Tribunal el magistrado Vicente Esqueda Méndez. Su último día es el 15 de diciembre y no hay noticia de que vayan a proponerlo para otro periodo, aunque tampoco el Ejecutivo envió la propuesta con la que pretenden ocupar ese asiento.Se da casi por hecho que Vicente no va, nadie le dirá por qué, son razones entendidas en eso de la política. Es el brazo derecho del senador Fernando Torres, rival del delfín Diego Sinhúe, e incómodo para el poder. En público Márquez le reconoció el viernes en el Informe del TJA su trabajo cuando fuera Presidente para impulsar proyectos como la notificación electrónica y los juicios en línea, y Vicente le agradeció el respaldo que siempre tuvo el Tribunal con recursos para poderlo hacer.No hay que perder de visita que el Tribunal de Justicia Administrativa (antes de los Contencioso) tiene mayores atribuciones en el marco del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción para castigar faltas administrativas graves de funcionarios públicos para también a los particulares involucrados.El Sistema Estatal Anticorrupción también arranca con la misma secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco, la maestra de universidad de Márquez y de Zamarripa.Se trata de acomodar las fichas para dejar el tablero listo al 2018 y evitar en lo posible sobresaltos.Sigue el pleitoNuevamente en la semana los priístas y el alcalde irapuatense, Ricardo Ortiz Gutiérrez, se dieron de catorrazos en los medios de comunicación con los dimes y diretes sobre las acusaciones del primer Edil panista contra los tricolores, o un grupo de ellos, por sembrar hieleras con vísceras de animal.Y es que aun cuando el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Irapuato, José Arrache Murguía, se hizo acompañar de los exoficios del tricolor, sus declaraciones no son contundentes, además de que parece que nunca concretan. Desde el viernes pasado, 1 de diciembre, Arrache Murguía citó a los medios de comunicación para informar que se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, además de una denuncia ante Fepade, que nada más no se ha concretado, pues dicen que la están 'integrando' pero el Alcalde ya se les adelantó y los denunció por 'desestabilización'. El chiste es que entre los enfrentamientos políticos, unos no cumplen con sus amenazas de denuncias y otros no cumplen con su chamba de seguridad.Ni tan fiestasParece que los miembros del Ayuntamiento de Celaya tendrán que ir comprando su pavo para pasar las fiestas navideñas en sus reuniones, privadas, como a ellos tanto les gusta. Esto debido a que el pasado jueves les llegó la propuesta del presupuesto de egresos por parte del alcalde, Ramón Lemus.Se supone que será discutida y, en su caso, aprobada el lunes. Pero el grupo de rebeldes no está dispuesto a aprobarla. Vamos a ver... De inicio, a algunos no les pareció que sólo les hayan dado el fin de semana para analizarla. Por eso aseguran el lunes la propuesta no pasará. Se contempla que para 2018 el presupuesto sea mayor a dos mil millones de pesos. Ahora sí, en el año de Hidalgo, varias dependencias se quieren servir con la cuchara grande y elevaron sus pretensiones de presupuesto.El caso ahora es cómo acomodan ese presupuesto, pues en política el camino del dinero habla mucho de las pretensiones de los funcionarios, sobre todo en año electoral. El Ayuntamiento tiene hasta el 31 de diciembre para aprobarlo, pero los rebeldes pretenden postergar el tema hasta que se mantengan conformes, si es que el PAN no los mayoritea claro.Eso sí, por lo pronto ya van unos pesitos más para incrementar el sueldo de Síndicos y Regidores. Dice el Alcalde que para que las percepciones de los Regidores que entren en 2018 no sean muy bajas. Ahora ganan alrededor de 35 mil pesos al mes, y no quieren que se rezaguen. Ya saben que, gustosos, los celayenses estarán dispuestos a pagar a quienes pocas veces los hacen sentirse representados.BlindadasEn am hemos estado informando de las camionetas blindadas que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, que encabeza Juan José González González, pretende que los celayenses le compren. A los funcionarios no les ha gustado mucho hablar del tema, incluso ni han dicho qué empresa les prestó por meses dos camionetas para probar sus servicios . Pero nos enteramos que las camionetas van ya implícitas en la propuesta del presupuesto de egresos.La Secretaría quiere dos, para las cuales los ciudadanos pagarían unos cuatro millones 200 mil pesos. Sí, por dos camionetas que preserven la integridad física de los funcionarios en estos tiempos en los que las autoridades no se cansan de pregonar que Celaya es segura, ¿si tan segura es, por qué gastar tanto en camionetas blindadas?La cosa es que en el municipio ya circulan tres camionetas blindadas, entonces, ¿para qué quieren más? ¿O es que alargarán la lista de funcionarios que requieren de una camioneta protegida? Pero la cosa es que si los ciudadanos compran camionetas por más de cuatro millones, ¿cómo se verá reflejada esa inversión en la seguridad de Celaya? No hay que olvidar que estamos en un municipio donde las autoridades a principios de año juraron ser austeras, pero más bien se ve que les encantan los lujos.¿Estarán dispuestos los regidores a aprobar pretensiones de tal magnitud? No lo descartemos, pues aquí, cuando el ciudadano paga, todo, pero todo, es posible.