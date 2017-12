Publicidad

Este título parece absurdo, y lo es; pues una elección que no se gana con votos simplemente no es una elección; sin embargo, este preciso absurdo corresponde a nuestra actual realidad comicial…La democracia electoral, como muchas otras cosas en la también absurda realidad de nuestro México, ha tenido siempre brevísimos alumbramientos, vidas efímeras o muertes prematuras;Y es que ahora, para algunos arteros bribones, esos que se han posesionado de los partidos, lo que se juega en los elecciones es de tal importancia para sus intereses personales o de grupo, que no están dispuestos a aceptar que se decida por simples votos.Para ello recurren a un doble fraude, esto es, tanto los actores defraudantes como los supuestos pasivos defraudados, todos integrantes de la nómina partidocrática, están en acuerdo con esto: las elecciones no deben ganarse con votos.Así, los procesos electorales se han trocado en un mutuo y pervertido juego de simulaciones entre los que ganan y los que pierden…Y esto sí que es novedad; anterior a esta realidad tan kafkiana no existían esos oscuros valores entendidos entre supuestos adversarios; con anterioridad lo que sí ocurría, era la forzada y rabiosa aceptación del perdidoso, y en su convicción de que le habían robado.Pero, ¿cómo ha ocurrido este súbito cambio? ¿Cómo se permite o acepta una situación tan vil?Pues precisamente por lo que antes menciono; lo que se juega en las elecciones es de tal importancia a esos intereses torcidos, que todas las partes involucradas están de acuerdo en que no debe de jugarse en comicios abiertos, en auténticas elecciones en que la gente sea quien decida.Así pues, han adquirido la mutua convicción de que es mejor negociar antes los resultados y sus respectivas cuotas de poder, que dejarlo a las fuerzas libres del parecer electivo.Y esto ha sido posible con el arribo de la susodicha partidocracia en los ámbitos públicos, como un arreglo sustituto o ampliado al mafioso que le dio origen y sustento a todos los regímenes pos revolucionarios anteriores.Y es que el dinosaurio priísta nunca se fue, siempre ha estado ahí donde le habíamos conocido; ahora convidando a todos los demás partidos a sus orgías cleptocraticas, pero atendiendo al mismo orden y turnos de sus desvergonzadas disciplinas de antaño;El priísmo, hay que entenderlo, es más que un partido o una cultura política, es toda una idiosincrasia socialmente enquistada que trasciende al PRI, y a sus épocas doradas de depredación e impunidad;Es pues un objetivo o práctica casi absoluta en la búsqueda de la movilidad económica y el enriquecimiento personal, con base en el robo sistemático al patrimonio público entre los ocupantes de cargos oficiales.Este colosal engaño de partidos supuestamente independientes y en posiciones supuestamente confrontadas ante las justas electivas o de gobierno, ha frustrado todo el impulso cívico que por décadas fue el empeño de muchos; y que tiene ahora postrado al País ante el crimen y la violencia.Y es que, en el tan cacareado sistema de partidos subyacen sólo las intenciones corruptas y los intereses mezquinos de sus dirigencias; así, la alternancia ha sido sólo eso, una simulación de cambio entre corruptos que se han puesto de acuerdo y que se dicen adversarios.Por esto las candidaturas independientes, pretendidamente alienígenas a esta partidocracia, resultan ser lo mismo; y es que nadie puede ofertarse como independiente cuando ha militado en partidos integrantes de este nefando pacto;Por ello, las condiciones que impone la ley electoral para acceder a estas nominaciones independientes están dolosamente diseñadas para imposibilitar su acceso; así, quienes acaso lo logren será por el obsequio o favor de algún partido, de esta partidocracia…Es obvio, los partidos no quieren intrusos ni competencias reales a sus encajosos monopolios;Y es que en países como el nuestro, donde sólo una minoría ejercemos nuestra ciudadanía, muy poco se puede hacer o esperar al respecto…@inigorota