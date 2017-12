MEGAAGUINALDO A BURÓCRATAS Y LEGISLADORES

Publicidad

[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es de todos sabido que tenemos burócratas y legisladores ricos y un pueblo pobre. La alta burocracia y los legisladores se despachan con la cuchara grande, mientras la mayoría del pueblo vive en situación de pobreza.Y lo que resulta más indignante es que el gobierno de Peña Nieto usa los bajos sueldos y la pobreza en la renegociación del Tratado de Libre Comercio como positivos para aumentar el empleo. El sindicato del sector privado más grande de Canadá, el UNIFOR, dice que el gobierno mexicano es reacio a aumentar los salarios, para así aumentar los empleos mal pagados. El dirigente de ese sindicato Jerry Días, acusó al gobierno de mantener a sus ciudadanos en la pobreza en forma deliberada. Dice Jerry: “No compro el argumento que los negociadores mexicanos del Tratado están presentando, que de alguna manera tienen que mantener a sus ciudadanos viviendo en pobreza para que generen más empleos. Un trabajador automotriz de Canadá y Estados Unidos puede ganar 35 dólares la hora, en cambio el mexicano dos dólares la hora”. Y añadió: “El gobierno mexicano dice que de alguna manera “tenemos que oprimir a nuestros ciudadanos para estar mejor” este es un argumento de porquería”. Añadió.Este líder sindical representa a más de 300 mil trabajadores y estas declaraciones las hizo al término de la primera jornada de negociaciones que se celebraron en la ciudad de México en donde se trataron temas de orden laboral y acusó a la BMW de pagar dos dólares por hora a sus trabajadores “mientras en Estados Unidos y Canadá se preocupa por dar una mejor vida a sus trabajadores, en México vemos una inversión de BMW con sindicatos “charros” que no defienden a los trabajadores y que pagan a sus empleados dos dólares la hora y vemos a un gobierno que dice está bien”. Y remató diciendo que “en México con una fiesta antes y durante una elección compra a los votantes y estos ciudadanos lo pagan con aumento a la canasta básica, a la electricidad, gasolina, etc, y menos fuentes de empleo. Primero empobrece a sus ciudadanos, para comprarlos con sus propios recursos”.La oferta que hace el gobierno a los fabricantes automotrices es “vente a México a invertir, los salarios son bajos y puedes tener mayor margen de ganancia, ya que les vas a pagar sueldos de explotación a los trabajadores”. Y luego presume que han venido grandes inversiones a nuestro país, ¿para pagar sueldos de miseria? Su “negocio” del gobierno es cobrar impuestos a los fabricantes automotrices y no le importa, es más lo promueve y justifica, que les paguen una miseria a los trabajadores. Por ejemplo el fabricante de automóviles Honda, se instaló en Celaya, porque les paga menos de dos dólares la hora a sus trabajadores, en cambio si se hubiera instalado en Estados Unidos o Canadá les pagaría 30 dólares la hora. ¡Qué gran diferencia! Y luego el gobierno muy ufano se jacta de que “exportamos” tantos automóviles. ¿Exportamos? ¡Mentira! Exportan los extranjeros en nuestro país y se llevan las ganancias a sus países de origen para enriquecerse más.En relación a los mega aguinaldos de los legisladores y la alta burocracia es un crimen dárselos en un país pobre, en donde la mayoría de la población no va a recibir aguinaldos. Los altos burócratas van a recibir más de 400 mil pesos de aguinaldo y ya no digamos los ministros de la Suprema Corte quienes recibirán 586 mil pesos y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal 528 mil pesos. Los Consejeros del INE recibirán cada uno 537 mil pesos, los senadores van a recibir cada uno arriba de 500 mil pesos, pero si les añadimos su fondo de ahorro, su retiro, sus prestaciones, sus “servicios” legislativos, etc, van a recibir arriba de dos millones de pesos cada uno. Los diputados también no se quedan atrás. ¿Verdad que esto es indignante? Cada vez que usted vea a un senador y a un burócrata de alto nivel, recuerde esto, que gana lo que no merece, que le está robando al pueblo, porque este alto salario es pagado por los ciudadanos.POSDATA UNO.- Que el alcalde de Celaya, Ramón Lemus, quiere pedirle al gobierno del estado un adelanto de las participaciones…aunque ni el mismo sabe para qué proyectos sería destinado. En forma ambigua dice que para terminar obras. A propósito de esto, ya no podemos seguir permitiendo los celayenses los retrasos de obra pública. Se empieza una obra y no se sabe cuándo terminará. Así está toda la ciudad con obras inconclusas, empezadas pero no terminadas y esto con las consiguientes molestias de vecinos, comerciantes y claro de los automovilistas.POSDATA DOS.- No puedo quedarme cruzado de brazos al ver la situación por la que pasa Celaya, en todos los rubros: seguridad, mala administración, obra pública de mala calidad, cara y mal programada, corrupción etc. Por eso voy a ver si dentro de los tiempos me puedo registrar como precandidato independiente a la alcaldía de Celaya. Agradezco el apoyo de muchos amigos que me han manifestado su deseo de participar. Pues es hora de unirnos y hacer las palabras realidad.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio