Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los últimos años en la vida de la pintora Frida Kahlo y su relación con la enfermera que la atendió ya se terminó de rodar. Bajo la dirección de la realizadora costarricense Ishtar Yasin, se encuentra en posproducción el filme Dos Fridas, que cuenta con la anuencia de la familia de Kahlo ya que incluso cedió una fotografía de ella, dormida, que aparecerá en pantalla.Mientras Frida es interpretada por la propia cineasta, quien la ha personificado en teatro, el papel de Judith Barreto, la enfermera, recae en María de Medeiros (Pulp fiction). "En la película, Judith está en el último tramo de su vida, en 1988, y en sus recuerdos viaja al pasado con Frida en los 50; la recuerda no como en un pasado histórico sino con magia, lo cual me dio más libertad creativa para realizarla", indica Yasin.En algún momento, en la vida real, el pintor y esposo de Frida, Diego Rivera, sospechó que entre ambas existió una relación más allá de la amistad y hasta corrió a la enfermera. Frida la recuerda en su diario íntimo como una enfermera celosa y fidelísima amiga, llamándola "mi Judith".Ishtar no toma ese punto, pero lo dejará a consideración del público. "No lo toco como tema, eso nunca se supo, yo creo en la imaginación del espectador y pienso que cada quien va a imaginarse su propia historia", dice la cineasta.