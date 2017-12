Publicidad

Gael García no solo es conocido por actuar; también le gusta la dirección de cine y lleva a cabo varias labores altruistas como la recaudación de fondos tras el sismo que sacudió a México el pasado 19 de septiembre.A 10 años de haber dado a conocer su ópera prima,, el actor y director Gael García Bernal comenzó otra aventura fílmica con el rodaje de, en locaciones de Xochimilco. La nueva película es de ficción, y se sabe que una de las actrices que está trabajando con García, es Dolores Heredia. Aunque por el momento no se tienen muchos datos, se sabe que será acerca de una familia disfuncional, y el papel de madre lo hace precisamente, la actriz.Con información del Reforma y The Guilty Code.